Homem de 52 anos é baleado durante cobrança de dívida

O homem foi baleado enquanto estava em seu carro em Boa Viagem, Recife. A vítima foi atingida no braço mas conseguiu fugir e ir até um posto médico

Em uma ação aparentemente planejada, um motorista foi surpreendido por disparos de arma de fogo no bairro de Boa Viagem, no Recife. O homem estava sozinho em seu veículo estacionado.

Testemunhas relataram que um carro preto teria emparelhado ao veículo da vítima, e logo em seguida os ocupantes começaram a atirar.

Os vidros do carro foram atingidos pelos disparos, tanto do lado do condutor quanto do passageiro. A vítima, atingida no braço, conseguiu fugir do veículo e correu para um prédio próximo em busca de ajuda.

Investigação



Após o ataque, os atiradores conseguiram fugir do local, deixando moradores que presenciaram o fato assustados. A vítima, um homem de 52 anos, foi levada para uma unidade de pronto atendimento com ferimentos no braço.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as investigações. As informações preliminares mostram que a vítima, que já tem passagem pelo sistema prisional, teria ido ao local para a cobrança de uma dívida.

Atualmente, o caso segue em investigação pela Polícia. Possíveis testemunhas estão sendo convocadas e evidências coletadas para esclarecer o motivo do ataque e identificar os criminosos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais