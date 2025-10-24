fechar
Vídeos | Notícia

Trio é preso por sequestro de empresário colombiano, polícia procura outros envolvidos

Vídeo mostra prisão de suspeitos de sequestrar e torturar empresário colombiano. Três homens detidos. Polícia procura mais dois envolvidos no crime

Por TV Jornal Publicado em 24/10/2025 às 17:46
Carro onde aconteceu o crime
Carro onde aconteceu o crime - TV Jornal

Três suspeitos, um deles também colombiano, foram presos e conduzidos à delegacia, sendo acusados de participação no crime de sequestro e tortura de um empresário colombiano em Piedade. A vítima foi brutalmente torturada dentro de um veículo.

Ações do grupo criminoso

Segundo as investigações, existe um grupo criminoso que se instalou na região e tem se dedicado a pequenos empréstimos informais.

Esta comunidade tem sido alvo de crimes, frequentemente sofreram invasões e roubos, alegando que os perpetradores se passavam por policiais. Na última quinta-feira, uma pessoa foi assaltada e uma corrente de ouro, no valor de 45 mil reais, foi roubada.

Na segunda-feira houve uma segunda ofensiva contra a vítima, forçando-a a pular do carro sob ameaças e espancamentos severos. A polícia foi contatada, e as investigações foram iniciadas. A polícia também está procurando outras duas pessoas, um homem e uma mulher, que estão ligadas ao crime.

Leia Também

Mais suspeitos 

Outros suspeitos investigados são: um homem, suspeito de participação no sequestro e tortura, e uma mulher, suspeita de receber uma transferência de 1.200 reais via Pix.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ambos já foram identificados, e os investigadores estão trabalhando para localizar os pertences roubados da vítima, rastrear o dinheiro transferido pelo Pix e outras quantidades em espécie.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags