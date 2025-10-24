Trio é preso por sequestro de empresário colombiano, polícia procura outros envolvidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vídeo mostra prisão de suspeitos de sequestrar e torturar empresário colombiano. Três homens detidos. Polícia procura mais dois envolvidos no crime

Três suspeitos, um deles também colombiano, foram presos e conduzidos à delegacia, sendo acusados de participação no crime de sequestro e tortura de um empresário colombiano em Piedade. A vítima foi brutalmente torturada dentro de um veículo.

Ações do grupo criminoso

Segundo as investigações, existe um grupo criminoso que se instalou na região e tem se dedicado a pequenos empréstimos informais.

Esta comunidade tem sido alvo de crimes, frequentemente sofreram invasões e roubos, alegando que os perpetradores se passavam por policiais. Na última quinta-feira, uma pessoa foi assaltada e uma corrente de ouro, no valor de 45 mil reais, foi roubada.

Na segunda-feira houve uma segunda ofensiva contra a vítima, forçando-a a pular do carro sob ameaças e espancamentos severos. A polícia foi contatada, e as investigações foram iniciadas. A polícia também está procurando outras duas pessoas, um homem e uma mulher, que estão ligadas ao crime.

Mais suspeitos

Outros suspeitos investigados são: um homem, suspeito de participação no sequestro e tortura, e uma mulher, suspeita de receber uma transferência de 1.200 reais via Pix.

Ambos já foram identificados, e os investigadores estão trabalhando para localizar os pertences roubados da vítima, rastrear o dinheiro transferido pelo Pix e outras quantidades em espécie.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais