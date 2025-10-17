Mulher denuncia assédio a filha de 8 anos em transporte público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem é preso por alegação de indescência pública em ônibus, a mãe relata que ele exibiu suas partes íntimas e se masturbou olhando para a filha dela

As vítimas estavam em um ônibus que faz a linha TI-Xmbá, Caixa d'Água. A tosadora, mãe de uma criança de 8 anos, relata que notou um passageiro olhando constantemente para a filha. Ela conta que em determinado momento, o suspeito mostrou suas partes íntimas para a criança.

O coletivo foi abordado no terminal de ônibus de Passarinho. “O tempo inteiro, depois que ele entrou no ônibus, ele ficava tocando em seu órgão genital e olhando para a criança", declara a mãe.

"Em determinado momento eu me senti tão incomodada com a situação que eu comentei com minha mãe. Eu disse, esse homem está tocando tanto nas partes íntimas e olhando para a menina. Se ele se expor, eu vou reagir."

Reação da mãe

Segundo ela, em questão de minutos, quando olhou novamente, ele já estava se masturbando. "Na hora, infelizmente, eu fui bem agressiva, fui para cima dele, bati nele. Comecei a gritar dentro do ônibus, o motorista parou o ônibus, veio ver o que estava acontecendo", relata.

No ônibus só havia mulheres, exceto pelo agressor e o motorista. A reação das passageiras foi conter a mãe da criança e o motorista dirigiu o ônibus até a estação de integração.

O motorista seguiu até o terminal de Xambá, onde chamou a Polícia Militar. O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Olinda.

Negação do Agressor

Na chegada à delegacia, o homem tentou negar o crime. Ele declarou: "O que você fez? Não, não fiz nada. O que aconteceu? Eu estava no ônibus, conversando, e quando estava conversando no ônibus... eu estou conversando com a pessoa com a mesma roupa e ela ficou me acusando por isso."

A criança estava acompanhada da mãe e da avó, que quando foi questionada sobre que justiça ela busca, ela responde que quer que o suspeito pague pelo que fez, "porque do jeito que ele fez com a gente, ele faz com outras pessoas, como acho que ele já tenha feito. E as pessoas não denunciam por medo."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais