Suspeito de furtar carros na Zona Norte do Recife é preso após perseguição de duas horas
Homem de 45 anos foi identificado como o autor de roubos de veículos e já possuía antecedentes criminais similares na região de Casa Amarela
Por
TV Jornal
Publicado em 16/10/2025 às 9:56
X
Um homem de 45 anos foi preso pela polícia no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, após ser identificado como responsável pelo roubo do carro de uma professora no final de setembro. O suspeito tentou fugir e invadiu várias casas antes de ser capturado.
Perseguição
Policiais da delegacia local realizaram a operação que durou cerca de duas horas e meia. Durante a fuga, o suspeito atravessou quarteirões, pulou sobre telhados e entrou em residências na tentativa de escapar.
Segundo a polícia, o homem é investigado por diversos roubos de veículos nos bairros da Torre, Cordeiro, Iputinga e Casa Amarela. Ele já havia sido preso quatro vezes pelo mesmo tipo de crime.
"Ele não se apropriava dos carros para vendê-los, mas sim para cometer outros roubos, visando bens pessoais das vítimas, como celulares, joias e outros objetos de valor", explicou um agente.
Busca por cúmplices
O suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto e, durante a ação, a polícia apreendeu uma pistola falsa em sua posse. Outros dois cúmplices já foram identificados e seguem sendo procurados.
O delegado responsável orienta que vítimas do trio entrem em contato com a polícia. "Acreditamos que há muitas vítimas e incentivamos que elas compareçam à delegacia de Casa Amarela ou Cordeiro, caso tenham sido abordadas por dois indivíduos, um aparentando 45 anos e outro de cerca de 24 anos", afirmou.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais