Recém-nascida morre após complicações no Hospital da Mulher do Recife; família denuncia negligência
Bebê morre após sete dias na UTI em Recife devido a uma infecção pulmonar. Os pais alegam negligência médica durante o parto e pedem por justiça
Uma tragédia marcou a família de Dávila Gabrielen, bebê que morreu na última quarta-feira (15) após sete dias de internação na UTI do Hospital da Mulher do Recife.
Segundo relatos, a criança aspirou mecônio, primeiras fezes, e desenvolveu uma infecção pulmonar que motivou a internação, mas não resistiu ao tratamento.
Acusações de negligência
A mãe de Dávila, Gilmara, acusa o hospital de negligência durante o atendimento e o parto.
Ela relatou momentos de descuido e desumanização, afirmando que a filha foi retirada da incubadora de forma brusca, com sondas e aparelhos soltos, enquanto ela tentava socorrê-la.
Além disso, Gilmara aponta falhas no parto. Após três dias de espera para uma cesariana, a equipe médica teria tentado induzir o parto com um balão, procedimento que acabou provocando a expulsão de mecônio no útero e a aspiração do bebê, desencadeando a complicação pulmonar.
Pedido de justiça
A família agora busca responsabilização do hospital. O pai de Dávila, David, que aguardava há 10 anos pelo nascimento da filha, lamenta a perda e denuncia o que considera negligência médica.
"O que eu vou fazer agora sem minha filha? Quarto arrumado, trabalhando pra conquistar tudo, pra ser jogado fora por causa de uma negligência médica. Isso não existe, não."
Gilmara reforça: "Eu quero justiça e aquele hospital ali vai ter que fechar, aquele não é um hospital não."
O caso levanta alertas sobre assistência médica, protocolos de parto e cuidados em UTIs neonatais, reforçando a necessidade de investigação rigorosa para apurar possíveis falhas e responsabilizar os envolvidos.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.