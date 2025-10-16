fechar
Operação do BOPE em Olinda termina com confronto, prisão e apreensão de armamento pesado

Um suspeito foi morto e outro preso durante ação policial no bairro de Águas Cumpridas; polícia apreendeu drogas, armas e dinheiro

Por TV Jornal Publicado em 16/10/2025 às 9:41
Uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) terminou em confronto, morte e prisão na rua Luiz Bezerra Menezes, em Águas Cumpridas, Olinda. Segundo a polícia, os agentes foram ao local após denúncias de tráfico de drogas e encontraram dois homens armados.

Confronto

Durante a abordagem, Davi Barbosa da Silva, de 26 anos, teria atirado contra os policiais e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

O outro envolvido, Ítalo Henrique de Oliveira Lima, de 24 anos, foi preso sem resistência e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Apreensões

Ítalo portava uma sacola com uma submetralhadora. Informações iniciais sugerem que ele atue como segurança de um traficante. No DHPP, negou envolvimento com o tráfico e afirmou que estaria no local apenas para consumir drogas, mas que lhe entregaram a sacola com o pedido que a deixasse em um outro ponto.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam:

  • Uma submetralhadora calibre 380;
  • Dois carregadores da arma;
  • Quatro munições de pistola 380;
  • Um revólver calibre .38 com cinco munições;
  • Pedras de crack;
  • Um big big de haxixe;
  • R$ 760 em espécie.

Apesar da versão apresentada por Ítalo, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O caso segue sob investigação do DHPP.

