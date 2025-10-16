Menina de oito anos denuncia abuso sexual cometido por avô no Recife
Menina de 8 anos é vítima de crime praticado pelo marido da avó paterna. A família busca justiça, enquanto a criança precisa de apoio psicológico
Um caso de abuso sexual infantil envolvendo uma menina de apenas oito anos de idade chocou a cidade do Recife.
Segundo familiares, o crime teria sido cometido pelo avô paterno da criança. A mãe e a avó materna tomaram conhecimento do ocorrido e buscam, agora, justiça.
Descoberta do abuso
De acordo com o relato da avó materna, que preferiu não se identificar, a neta estava assustada e com vergonha, sem coragem de contar o que havia acontecido.
A verdade veio à tona quando a irmã da vítima, também uma criança, ouviu por acaso uma conversa no Instagram. No áudio, a vítima falava sobre os abusos cometidos pelo avô.
Sem entender totalmente a gravidade da situação, a irmã decidiu conversar com a menina, que então conseguiu desabafar e relatar os abusos que vinha sofrendo.
Reação da família
A avó materna relatou à reportagem o choque e a revolta ao saber do caso.
“Foi um impacto muito grande. A gente nunca imaginou uma coisa dessas acontecendo dentro da própria família. Ela estava calada, com medo. É muito doloroso”, disse emocionada.
A família procurou imediatamente a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde foi registrado um boletim de ocorrência. No entanto, até o momento, os familiares afirmam que não houve avanços concretos na investigação.
Busca por justiça e apoio psicológico
A avó da vítima cobra uma resposta rápida das autoridades.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“A gente quer justiça. Ele não pode ficar impune depois do que fez”, afirmou.
A menina agora está afastada da casa dos avós paternos e recebe apoio da mãe e dos demais familiares. Por orientação médica, deverá iniciar acompanhamento psicológico para lidar com o trauma.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.