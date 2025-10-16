Menina de oito anos denuncia abuso sexual cometido por avô no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Menina de 8 anos é vítima de crime praticado pelo marido da avó paterna. A família busca justiça, enquanto a criança precisa de apoio psicológico

Um caso de abuso sexual infantil envolvendo uma menina de apenas oito anos de idade chocou a cidade do Recife.

Segundo familiares, o crime teria sido cometido pelo avô paterno da criança. A mãe e a avó materna tomaram conhecimento do ocorrido e buscam, agora, justiça.

Descoberta do abuso

De acordo com o relato da avó materna, que preferiu não se identificar, a neta estava assustada e com vergonha, sem coragem de contar o que havia acontecido.

A verdade veio à tona quando a irmã da vítima, também uma criança, ouviu por acaso uma conversa no Instagram. No áudio, a vítima falava sobre os abusos cometidos pelo avô.

Sem entender totalmente a gravidade da situação, a irmã decidiu conversar com a menina, que então conseguiu desabafar e relatar os abusos que vinha sofrendo.

Reação da família

A avó materna relatou à reportagem o choque e a revolta ao saber do caso.

“Foi um impacto muito grande. A gente nunca imaginou uma coisa dessas acontecendo dentro da própria família. Ela estava calada, com medo. É muito doloroso”, disse emocionada.

A família procurou imediatamente a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde foi registrado um boletim de ocorrência. No entanto, até o momento, os familiares afirmam que não houve avanços concretos na investigação.

Busca por justiça e apoio psicológico

A avó da vítima cobra uma resposta rápida das autoridades.

“A gente quer justiça. Ele não pode ficar impune depois do que fez”, afirmou.

A menina agora está afastada da casa dos avós paternos e recebe apoio da mãe e dos demais familiares. Por orientação médica, deverá iniciar acompanhamento psicológico para lidar com o trauma.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.