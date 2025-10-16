Caminhão desgovernado causa morte e destruição em ladeira no Recife
Caminhão carregado de cerâmica tombou ao descer uma ladeira, atingindo duas pessoas e causando diversos estragos
Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (16), por volta das 8h, na Rua Leopoldina Correia, no Recife.
Um caminhão carregado de cerâmica perdeu o controle na descida da ladeira e acabou tombando, atropelando duas pessoas e deixando um rastro de destruição na região.
Atuação do Corpo de Bombeiros
Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local para realizar o resgate das vítimas.
Um homem de 59 anos, autônomo, foi retirado dos destroços e socorrido com ferimentos. A outra vítima, um pedreiro que trabalhava em uma obra próxima, não resistiu e morreu no local.
O sargento responsável pela operação relatou a complexidade do resgate devido ao peso do caminhão e à carga de cerâmica. Ele também informou que o motorista deixou o local por segurança.
Edvaldo, o sobrevivente do acidente, relatou o momento de desespero:
“Eu estava voltando da rua, só vi ele descendo, tive medo, corri, entrei dentro do vão que tinha, foi o que me salvou. É um boxzinho que eles têm aqui na frente. Graças a isso, foi minha sorte.”
Ações da Defesa Civil
A Defesa Civil do Recife interditou imóveis próximos ao local do acidente devido ao risco de desabamento. As estruturas serão avaliadas para verificar possíveis danos de longo prazo.
Moradores da região afirmam que a ladeira é perigosa e carece de sinalização adequada. Segundo eles, acidentes semelhantes já ocorreram em outros momentos, reforçando a necessidade de medidas preventivas mais eficazes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Todo mundo aqui tem medo dessa descida. Já teve outros acidentes, e nada é feito”, relatou um morador.
O caso será investigado pelas autoridades de trânsito e pela Polícia Civil para apurar as causas da perda de controle do veículo.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.