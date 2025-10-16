Ataque de pitbull em praça do Recife deixa criança ferida e revolta moradores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Menino de 9 anos foi atacado enquanto passeava com a mãe em Roda de Fogo; moradores se reuniram para denunciar e foram hostilizados

Um menino de 9 anos foi atacado por um pitbull na praça de Roda de Fogo, na Zona Oeste do Recife, quando foi comprar um milkshake com a mãe. O caso aconteceu em um momento de lazer e terminou com o garoto hospitalizado após sofrer ferimentos graves no braço e nas nádegas.

Segundo a família, a criança precisou passar por cirurgia no Hospital Otávio de Freitas para reconstrução da pele do braço. Uma câmera de segurança registrou o momento em que os tutores do cachorro deixam o local logo após o ataque, sem prestar socorro.

Desespero do ataque

"Eu estava com ele, foi muito desesperador na hora", contou Rayane dos Santos, mãe do menino. "Quero que ele [o tutor do cachorro] apareça, porque meu filho vai ficar com uma cicatriz agora pelo resto da vida no braço", completou.

Outros moradores que presenciaram o ataque também relataram desespero. "Foi muito rápido, quando a gente viu o cachorro já estava em cima da criança", contou Maria Eduarda Soares, dona de casa.

Tutores deixaram o local

De acordo com testemunhas, os tutores do pitbull fugiram logo após o ataque. Nenhum deles retornou ao local ou procurou a família da vítima. O menino continua internado e o estado de saúde é considerado estável.

Após o caso, moradores da comunidade se reuniram na própria praça para denunciar que, quase todas as noites, tutores de pitbulls soltam os cães sem focinheira no local. Enquanto isso, um homem levou outro pitbull sem proteção e o soltou próximo a um grupo de crianças.

Colegas deste rapaz aproveitaram a situação para debochar e fazer gestos obscenos para o grupo. O cinegrafista da TV Jornal chegou a ser agredido por um deles, mas fugiram de bicicleta antes da chegada da Polícia Militar, que investiga o ataque à criança e ao cinegrafista.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais