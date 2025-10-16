Ataque de pitbull em praça do Recife deixa criança ferida e revolta moradores
Menino de 9 anos foi atacado enquanto passeava com a mãe em Roda de Fogo; moradores se reuniram para denunciar e foram hostilizados
Um menino de 9 anos foi atacado por um pitbull na praça de Roda de Fogo, na Zona Oeste do Recife, quando foi comprar um milkshake com a mãe. O caso aconteceu em um momento de lazer e terminou com o garoto hospitalizado após sofrer ferimentos graves no braço e nas nádegas.
Segundo a família, a criança precisou passar por cirurgia no Hospital Otávio de Freitas para reconstrução da pele do braço. Uma câmera de segurança registrou o momento em que os tutores do cachorro deixam o local logo após o ataque, sem prestar socorro.
Desespero do ataque
"Eu estava com ele, foi muito desesperador na hora", contou Rayane dos Santos, mãe do menino. "Quero que ele [o tutor do cachorro] apareça, porque meu filho vai ficar com uma cicatriz agora pelo resto da vida no braço", completou.
Outros moradores que presenciaram o ataque também relataram desespero. "Foi muito rápido, quando a gente viu o cachorro já estava em cima da criança", contou Maria Eduarda Soares, dona de casa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Tutores deixaram o local
De acordo com testemunhas, os tutores do pitbull fugiram logo após o ataque. Nenhum deles retornou ao local ou procurou a família da vítima. O menino continua internado e o estado de saúde é considerado estável.
Após o caso, moradores da comunidade se reuniram na própria praça para denunciar que, quase todas as noites, tutores de pitbulls soltam os cães sem focinheira no local. Enquanto isso, um homem levou outro pitbull sem proteção e o soltou próximo a um grupo de crianças.
Colegas deste rapaz aproveitaram a situação para debochar e fazer gestos obscenos para o grupo. O cinegrafista da TV Jornal chegou a ser agredido por um deles, mas fugiram de bicicleta antes da chegada da Polícia Militar, que investiga o ataque à criança e ao cinegrafista.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais