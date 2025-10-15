Jovem é vítima de estupro por motorista de aplicativo em Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jovem de 19 anos é vítima de violência após solicitar um transporte por aplicativo em Recife. A necessidade de segurança para mulheres é enfatizada

Uma jovem de 19 anos, que trabalha como designer de sobrancelhas, foi vítima de violência sexual perto de Coqueiral, na divisa entre Recife e Jaboatão dos Guararapes.

O episódio aconteceu no último domingo, quando a vítima retornava para casa após passar o dia na residência de parentes. O agressor era um motorista de aplicativo.

Momentos de terror

Segundo relatos, a jovem ficou cerca de quatro horas sob a ameaça do agressor, retornando à própria residência por volta das 2h da madrugada.

Imagens de câmeras de segurança registraram a chegada da vítima em segurança, já sozinha.

A mãe da jovem reforça que ela estava embriagada e que o ato não foi consentido. Segundo a mãe, o agressor fica enviando mensagens para ela, que são interpretadas como ameaças pela família.

O caso reacende preocupações sobre a violência contra a mulher no estado. Recentemente, outro episódio chocou Pernambuco, quando Júlia Ramilly dos Santos, de 20 anos, foi encontrada morta em um motel em Paulista.

Relato da família

A mãe da jovem vítima relatou o alívio de saber que a filha sobreviveu, mas também a revolta diante da situação enfrentada.

Ela reforçou o desejo de que as mulheres possam circular livremente, visitar familiares e retornar para casa sem medo de agressões ou violência sexual.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.