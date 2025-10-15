fechar
Homem morre e outro é preso durante operação do Batalhão de Operações Policiais em Olinda

A equipe foi acionada após receber denúncias de que um grupo estaria traficando drogas na localidade e de que um dos suspeitos estaria armado

Por TV Jornal Publicado em 15/10/2025 às 16:10
Uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) terminou com um homem morto e outro preso na noite desta terça-feira (14), na Rua Luiz Bezerra Menezes, no bairro de Águas Compridas, em Olinda.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após receber denúncias de que um grupo estaria traficando drogas na localidade e de que um dos suspeitos estaria armado com uma metralhadora.

Troca de tiros e prisão

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais constataram a presença de dois homens armados, um com uma submetralhadora artesanal e outro com um revólver calibre .38.

De acordo com o boletim policial, o homem armado com o revólver atirou contra os agentes, que reagiram.

Ele foi atingido e socorrido para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi identificada como Davi Barbosa da Silva, de 26 anos. O outro suspeito, identificado como Ítalo Henrique de Oliveira Lima, de 24 anos, foi preso sem oferecer resistência e encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Suspeito nega envolvimento com o tráfico

Segundo os policiais, Ítalo seria segurança do gerente do tráfico local.

No entanto, durante a audiência de custódia, ele negou as acusações e afirmou ser apenas usuário de drogas, alegando que estava no local para consumir entorpecentes.

Materiais apreendidos

Na ação, os policiais apreenderam:

  • Uma submetralhadora calibre .380 (de fabricação artesanal);
  • Dois carregadores da arma;
  • Quatro munições de pistola calibre .380;
  • Um revólver calibre .38;
  • Cinco munições calibre .38;
  • Pedras de crack;
  • "Big bigs” de haxixe;
  • E cerca de R$ 760 em dinheiro.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

