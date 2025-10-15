Homem morre e outro é preso durante operação do Batalhão de Operações Policiais em Olinda
A equipe foi acionada após receber denúncias de que um grupo estaria traficando drogas na localidade e de que um dos suspeitos estaria armado
Uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) terminou com um homem morto e outro preso na noite desta terça-feira (14), na Rua Luiz Bezerra Menezes, no bairro de Águas Compridas, em Olinda.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após receber denúncias de que um grupo estaria traficando drogas na localidade e de que um dos suspeitos estaria armado com uma metralhadora.
Troca de tiros e prisão
Ao chegar ao endereço indicado, os policiais constataram a presença de dois homens armados, um com uma submetralhadora artesanal e outro com um revólver calibre .38.
De acordo com o boletim policial, o homem armado com o revólver atirou contra os agentes, que reagiram.
Ele foi atingido e socorrido para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.
A vítima foi identificada como Davi Barbosa da Silva, de 26 anos. O outro suspeito, identificado como Ítalo Henrique de Oliveira Lima, de 24 anos, foi preso sem oferecer resistência e encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Suspeito nega envolvimento com o tráfico
Segundo os policiais, Ítalo seria segurança do gerente do tráfico local.
No entanto, durante a audiência de custódia, ele negou as acusações e afirmou ser apenas usuário de drogas, alegando que estava no local para consumir entorpecentes.
Materiais apreendidos
Na ação, os policiais apreenderam:
- Uma submetralhadora calibre .380 (de fabricação artesanal);
- Dois carregadores da arma;
- Quatro munições de pistola calibre .380;
- Um revólver calibre .38;
- Cinco munições calibre .38;
- Pedras de crack;
- "Big bigs” de haxixe;
- E cerca de R$ 760 em dinheiro.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.