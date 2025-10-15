Família denuncia perseguição após confusão entre alunos em frente a escola estadual no Recife
Uma confusão em frente a uma escola estadual no bairro de Beberibe, Zona Norte do Recife, terminou em um clima de tensão e medo para uma família.
O caso envolve um adolescente de 17 anos e um aluno de 11, que teriam discutido e trocado agressões nas proximidades da unidade de ensino.
Perseguição e ameaças
De acordo com os familiares do adolescente, após o desentendimento, eles passaram a ser perseguidos pelos pais do menino mais novo.
Em um vídeo registrado por uma câmera de segurança, o casal aparece fazendo ameaças.
A avó do adolescente relatou os momentos de medo vividos pela família:
“Se a gente tivesse um histórico negativo, eu não estaria com medo, mas minha família é civilizada. Eu não estou acostumada com esse tipo de briga. Pedi a ele que procurasse os direitos dele, que a justiça tomasse providência. Mas ele veio tirar foto da frente da minha casa, com que intenção?”, afirmou.
Segundo ela, a situação se agravou a ponto de precisarem retirar o neto de casa.
“A gente foi até a escola procurar saber e acionei uma viatura, porque a vida do meu neto está em risco. Ele deixou claro que queria fazer algo contra ele”, disse a avó, emocionada.
Medidas tomadas
A família procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Também acionou o Conselho Tutelar e fez um apelo para que a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) intime os envolvidos e garanta segurança à família.
Além disso, os familiares pedem o apoio do 13º Batalhão da Polícia Militar, solicitando que viaturas sejam enviadas ao local sempre que houver qualquer indício de nova ameaça.
