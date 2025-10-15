Família denuncia perseguição após confusão entre alunos em frente a escola estadual no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma confusão em frente a uma escola estadual no bairro de Beberibe, Zona Norte do Recife, terminou em um clima de tensão e medo para uma família.

O caso envolve um adolescente de 17 anos e um aluno de 11, que teriam discutido e trocado agressões nas proximidades da unidade de ensino.

Perseguição e ameaças

De acordo com os familiares do adolescente, após o desentendimento, eles passaram a ser perseguidos pelos pais do menino mais novo.

Em um vídeo registrado por uma câmera de segurança, o casal aparece fazendo ameaças.

A avó do adolescente relatou os momentos de medo vividos pela família:

“Se a gente tivesse um histórico negativo, eu não estaria com medo, mas minha família é civilizada. Eu não estou acostumada com esse tipo de briga. Pedi a ele que procurasse os direitos dele, que a justiça tomasse providência. Mas ele veio tirar foto da frente da minha casa, com que intenção?”, afirmou.

Segundo ela, a situação se agravou a ponto de precisarem retirar o neto de casa.

“A gente foi até a escola procurar saber e acionei uma viatura, porque a vida do meu neto está em risco. Ele deixou claro que queria fazer algo contra ele”, disse a avó, emocionada.

Medidas tomadas

A família procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Também acionou o Conselho Tutelar e fez um apelo para que a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) intime os envolvidos e garanta segurança à família.

Além disso, os familiares pedem o apoio do 13º Batalhão da Polícia Militar, solicitando que viaturas sejam enviadas ao local sempre que houver qualquer indício de nova ameaça.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.