Mulher acusa policial de estupro dentro de posto do BPRv na PE-60

Motorista afirma ter sido estuprada por policial durante abordagem na PE-60. Secretaria da Mulher acompanha o caso e vítima cobra punição

Uma mulher denunciou ter sido estuprada por um policial militar dentro de um posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), durante uma blitz de rotina na rodovia PE-60, no Litoral Sul de Pernambuco.

O caso, registrado como estupro de vulnerável, ocorreu após a vítima ser informada sobre supostos débitos do veículo e conduzida para o interior da unidade, onde relatou ter sido violentada.

Depoimento da vítima

“Ele mandou eu sair do carro, ficamos na parte externa, ele começou a fazer perguntas. Logo em seguida, comunicou aos colegas de trabalho que eu iria beber água. Eu não pedi para beber água, mas ele me direcionou para dentro e foi lá que começaram os abusos”, contou.

A mulher afirmou ainda que, desde o episódio, vive em constante medo e ansiedade. “Vários medos foram desencadeados. Eu espero justiça e que ele seja punido corretamente”, disse.

Secretaria da Mulher

A advogada que acompanha o caso afirmou que o episódio é “extremamente grave” e representa uma forma de violência institucional.

“A gente está falando de um estupro praticado literalmente pelo Estado, por um policial fardado, dentro de um posto policial. É preciso que o Estado reconheça que esse é um problema dele, e que medidas sejam tomadas para impedir novas violações”, declarou.

A Secretaria da Mulher informou que acompanha o caso e vai cobrar apuração rigorosa. O órgão orienta que outras possíveis vítimas procurem as autoridades. “Esse crime não vai ficar impune”, reforçou a advogada.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

