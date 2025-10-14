fechar
Motorista sofre abuso durante blitz na rodovia PE-60

Motorista relata suposto abuso sexual de um policial em blitz. A vítima, acompanhada pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, busca justiça

Por TV Jornal Publicado em 14/10/2025 às 17:51
Imagens da vítima, que preferiu não aparecer
A motorista passava na rodovia PE-60 quando foi parada num posto do BPRV para uma blitz rotineira. Durante o procedimento, a motorista desceu do veículo para verificar alguns itens de segurança a pedido do policial que a abordou.

Ela foi informada de alguns débitos relacionados ao veículo e orientada a entrar no posto. Nesse momento, o policial começou a questionar a vítima sobre quem era, nome, profissão, ele disse aos outros efetivos que ela iria beber água e a levou pro posto, onde foi abusada. 

Reação da vítima

Com a cabeça baixa, a motorista foi liberada e voltou para o carro para continuar o trajeto que estava fazendo. Ela mencionou que temia pelo bem-estar das outras pessoas no carro e que pensou que ela poderia ser procurada ou que o policial pudesse envolver um colega no abuso.

Esperando por justiça, que o policial seja punido e que não cometa mais esses crimes, a vítima encoraja outras possíveis vítimas a não se calarem. Eles podem pensar que suas filhas podem ser as próximas.

Denúncia

A motorista buscou ajuda da secretaria da mulher do estado de Pernambuco, acompanhada da Comissão de Direitos Humanos da OAB. A advogada Maju Leonel explica que esta é uma denúncia muito grave, uma violência institucionalizada, um estupro praticado pelo estado.

A vítima já procurou a delegacia, registrou um boletim de ocorrência e agora a secretaria da mulher do estado também está ciente deste caso.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

