Manifestações interrompem tráfego na BR-408: moradores de Matriz da Luz protestam melhorias na PE-20 e na Ponte de Tiúma

Moradores de Matriz da Luz protestam contra difícil acesso ao distrito devido às condições ruins da PE-20, cobrim bloqueio de estrada com pneus em ch

Protesto interdita a BR-408 em Recife

Moradores do distrito de Matriz da Luz, em São Lourenço da Mata, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 6h, interrompendo o fluxo da BR-408, sentido Recife.

Para escapar dos bloqueios, que tomaram também o canteiro central, motoristas precisaram seguir pela contramão.

Reivindicações

Os manifestantes protestavam contra o péssimo estado de conservação da PE-20, rodovia de acesso ao distrito, conhecida por seus inúmeros buracos. A situação gerou diversas reclamações:

"A gente tem que diminuir a velocidade para poder passar. É assalto constantemente, pneu de carro e de moto quebrando o tempo todo. Está insustentavel porque nem todo mundo tem condições de todo mê trocar o pneu", contou uma moradora.

A rodovia tem impactado significativamente na vida dos residentes, aumentando o tempo de deslocamento e gerando riscos para quem precisa transitar a noite, por conta dos buracos e a falta de iluminação adequada.

A recorrente queixa é o tempo gasto para percorrer a distância entre a BR e a Matriz, que passou de 10 ou 12 minutos para 25 minutos.

Ponte de Tiúma

Além disso, os manifestantes solicitam a recuperação da ponte de Tiúma que está interditada há mais de nove meses, obrigando os moradores a percorrerem uma distância maior para chegar ao seu destino, gerando muitos transtornos.

Durante o protesto, apenas ambulâncias tiveram passagem liberada. Policiais rodoviários federais e o corpo de bombeiros chegaram por volta das 7h da manhã, apagaram o fogo e liberaram o trânsito.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais