Animais são abandonados em Centro de Vigilância Animal, que havia sido desativado

Centro de Vigilância Animal é desativado, deixando animais abandonados. Após denúncia, autoridades iniciam a transferência para abrigo seguro
Abandono de animais em Centro de Vigilância Animal de Olinda
O Centro de Vigilância Animal de Olinda está desativado desde o mês de agosto. O local, conhecido como centro de zoonoses, fechou as portas e parou de oferecer serviços como vacinação contra a raiva. Mas o problema mais grave apontado pela população foi o abandono de animais.
Os moradores denunciam ainda que depois que o centro foi fechado, o espaço se tornou alvo frequente de furtos. Além de abandonarem os animais, a prefeitura também não deixou nenhum vigia para proteger o local.
Os moradores das proximidades, apesar do risco, têm se esforçado para alimentar os animais abandonados no canil. Mas essa não é uma solução sustentável para o problema.
Intervenção da prefeitura
Após a denúncia dos moradores, representantes da Prefeitura de Olinda foram acionados e visitaram o espaço.
De acordo com um ativista da Causa Animal, foi acordado que os animais seriam transferidos para um novo abrigo, com vigilância e monitoramento 24 horas. No futuro, estes animais serão colocados para adoção.
