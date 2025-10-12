fechar
Homem é detido após tentar arrombar casa de apoio de Cabrobó no Recife

Homem casa de apoio pelo telhado na madrugada, é detido pela polícia após negociação. Dona da residência registra arrombamentos frequentes na região.

Publicado em 12/10/2025
Ocorrência na Casa de Apoio de Cabrobó

Era por volta das três horas da madrugada quando os responsáveis por uma casa de apoio da Prefeitura de Cabrobó, que fica na Rua Capitão Lima, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, receberam a informação de que um homem estava no telhado. Ele estaria afastando as telhas. Uma pessoa que passava pela rua reportou o ocorrido e a polícia foi acionada.

Os policiais da Secretaria de Defesa Social, localizada próxima ao local da ocorrência, chegaram rapidamente e tentaram negociar com o homem a descida do telhado, que se mostrou resistente.

Após alguns disparos de alerta, o homem desceu e foi abordado pelos policiais.

Entrevista com Dona Fátima

A proprietária da residência, Dona Fátima, comunicou que este tipo de incidente é comum na região. A população local é constantemente assolada por arrombamentos. Apesar dos sustos, foi ressaltado que nesse incidente, a ação rápida da polícia resultou na prisão do suspeito.

Preocupações da Comunidade

  • Insegurança constante em relação a invasões;
  • Preocupação com veículos estacionados na rua;
  • Incidentes de fios de ônibus cortados, que transportam pacientes para a casa de apoio;

Fim da Ocorrência

O homem que causou o transtorno foi levado para a central de plantões e ficará à disposição da Polícia Civil. A situação agora será avaliada para decidir se o individuo será autuado.

