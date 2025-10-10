Santuário de Frei Damião volta a ser alvo de furto e registra novo prejuízo
Local religioso foi invadido novamente; ladrão usou uma vara para derrubar câmeras e levou equipamentos de som, fios e aparelhos de ar-condicionado
O Santuário de Frei Damião, conhecido ponto de fé e peregrinação, foi alvo de mais um furto nesta semana. De acordo com relatos do responsável pelo local, o criminoso utilizou uma vara para derrubar uma câmera de segurança e teve acesso aos equipamentos.
O invasor levou o sistema de som utilizado nas celebrações da Santa Missa, além de microfones, fios e aparelhos de ar-condicionado. O prejuízo para o santuário ainda está sendo avaliado.
“Mais uma vez, não lamento apenas o que foi levado, mas o impacto que isso causa em um espaço dedicado à oração e à comunidade”, declarou o representante do santuário ao registrar o ocorrido.
Esta não é a primeira vez que o local sofre com furtos. A direção do santuário informou que já foi feito o boletim de ocorrência e que novas medidas de segurança devem ser adotadas para evitar novos ataques.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais