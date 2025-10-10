fechar
Operação Rastros de Fogo realiza quatro prisões tempórarias

Operação contra extorsão e roubo realiza 14 mandados de busca, quatro prisões temporárias e um flagrante em várias cidades de Pernambuco e São Paulo

Por TV Jornal Publicado em 10/10/2025 às 11:05
Hoje nós estamos aqui conversando com o Delegado Rodrigo Passos, que é responsável por uma grande

Foi deflagrada uma operação de combate a crimes de extorsão e roubo que aconteceu em várias cidades, incluindo algumas do interior de Pernambuco e também na cidade de São Paulo.

O caso que levou à essa operação aconteceu em um sítio em Caruaru, onde um bombeiro militar e mais oito familiares foram vítimas de um roubo violento, dando um prejuízo superior a 100 mil reais.

Investigação

De acordo com o delegado Rodrigo Passos, após uma investigação que incluiu quebra de sigilo bancário, foi possível identificar vários suspeitos em diferentes cidades.

Durante a operação foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária, além de uma prisão em flagrante por porte ilegal de armas.

Cidades envolvidas na Operação

Os mandados foram cumpridos em várias cidades do Nordeste e do Sul, são elas: 

  • Limeira, São Paulo
  • Alvorada, Paraná
  • Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco
  • Caruaru, Pernambuco
  • São Caetano, Pernambuco
  • Pombos, Pernambuco
  • Bezerros, Pernambuco

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

