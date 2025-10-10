Operação Rastros de Fogo realiza quatro prisões tempórarias
Operação contra extorsão e roubo realiza 14 mandados de busca, quatro prisões temporárias e um flagrante em várias cidades de Pernambuco e São Paulo
Hoje nós estamos aqui conversando com o Delegado Rodrigo Passos, que é responsável por uma grande
Foi deflagrada uma operação de combate a crimes de extorsão e roubo que aconteceu em várias cidades, incluindo algumas do interior de Pernambuco e também na cidade de São Paulo.
O caso que levou à essa operação aconteceu em um sítio em Caruaru, onde um bombeiro militar e mais oito familiares foram vítimas de um roubo violento, dando um prejuízo superior a 100 mil reais.
Investigação
De acordo com o delegado Rodrigo Passos, após uma investigação que incluiu quebra de sigilo bancário, foi possível identificar vários suspeitos em diferentes cidades.
Durante a operação foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária, além de uma prisão em flagrante por porte ilegal de armas.
Cidades envolvidas na Operação
Os mandados foram cumpridos em várias cidades do Nordeste e do Sul, são elas:
- Limeira, São Paulo
- Alvorada, Paraná
- Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco
- Caruaru, Pernambuco
- São Caetano, Pernambuco
- Pombos, Pernambuco
- Bezerros, Pernambuco
