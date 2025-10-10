Operação Rastros de Fogo realiza quatro prisões tempórarias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Operação contra extorsão e roubo realiza 14 mandados de busca, quatro prisões temporárias e um flagrante em várias cidades de Pernambuco e São Paulo

Hoje nós estamos aqui conversando com o Delegado Rodrigo Passos, que é responsável por uma grande

Foi deflagrada uma operação de combate a crimes de extorsão e roubo que aconteceu em várias cidades, incluindo algumas do interior de Pernambuco e também na cidade de São Paulo.

O caso que levou à essa operação aconteceu em um sítio em Caruaru, onde um bombeiro militar e mais oito familiares foram vítimas de um roubo violento, dando um prejuízo superior a 100 mil reais.

Investigação

De acordo com o delegado Rodrigo Passos, após uma investigação que incluiu quebra de sigilo bancário, foi possível identificar vários suspeitos em diferentes cidades.

Durante a operação foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária, além de uma prisão em flagrante por porte ilegal de armas.

Cidades envolvidas na Operação

Os mandados foram cumpridos em várias cidades do Nordeste e do Sul, são elas:

Limeira, São Paulo

Alvorada, Paraná

Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco

Caruaru, Pernambuco

São Caetano, Pernambuco

Pombos, Pernambuco

Bezerros, Pernambuco

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais