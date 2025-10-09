fechar
Vídeos | Notícia

Furto em estúdio de fotografia no Recife deixa prejuízo de R$ 3 mil e preocupa comerciantes da região

Empresário relata perdas com equipamentos e moradores da Avenida Conde da Boa Vista reforçam medo constante da criminalidade na região

Por TV Jornal Publicado em 09/10/2025 às 11:40 | Atualizado em 09/10/2025 às 15:10
Rua onde aconteceu o furto
Rua onde aconteceu o furto - TV Jornal

Neville Ricardo, empresário dono de um estúdio de fotografia, teve uma surpresa desagradável ao chegar ao local: o estabelecimento estava revirado e vários pertences haviam sido furtados. Entre os itens levados estão uma televisão, uma cafeteira e diversas câmeras fotográficas.

Ação do criminoso e prejuízos

Imagens de câmeras de segurança do prédio Canadá, na Avenida Conde da Boa Vista, confirmaram que o estúdio foi alvo de furto.

Segundo relatos, o suspeito escalou a fachada do edifício, que tem entre 5 e 6 metros de altura do térreo ao primeiro andar, usando uma corda improvisada de tecido para descer a TV. Com uma mochila nas costas, ele deixou o estúdio pelo mesmo caminho.

O empresário estima o prejuízo em cerca de R$ 3 mil, o que impacta diretamente seu trabalho. "Vou ter que comprar fios agora mesmo para consertar as tochas", disse Neville.

A situação também evidencia a insegurança enfrentada por comerciantes da região. Moradores e trabalhadores relatam receio constante de assaltos.

"Acordamos cedo para abrir nossas lojas, sempre com medo", afirma um entrevistado. A presença da polícia é considerada esporádica, reforçando a preocupação com a criminalidade na área central do Recife.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags