Furto em estúdio de fotografia no Recife deixa prejuízo de R$ 3 mil e preocupa comerciantes da região
Empresário relata perdas com equipamentos e moradores da Avenida Conde da Boa Vista reforçam medo constante da criminalidade na região
Por
TV Jornal
Publicado em 09/10/2025 às 11:40
| Atualizado em 09/10/2025 às 15:10
Neville Ricardo, empresário dono de um estúdio de fotografia, teve uma surpresa desagradável ao chegar ao local: o estabelecimento estava revirado e vários pertences haviam sido furtados. Entre os itens levados estão uma televisão, uma cafeteira e diversas câmeras fotográficas.
Ação do criminoso e prejuízos
Imagens de câmeras de segurança do prédio Canadá, na Avenida Conde da Boa Vista, confirmaram que o estúdio foi alvo de furto.
Segundo relatos, o suspeito escalou a fachada do edifício, que tem entre 5 e 6 metros de altura do térreo ao primeiro andar, usando uma corda improvisada de tecido para descer a TV. Com uma mochila nas costas, ele deixou o estúdio pelo mesmo caminho.
O empresário estima o prejuízo em cerca de R$ 3 mil, o que impacta diretamente seu trabalho. "Vou ter que comprar fios agora mesmo para consertar as tochas", disse Neville.
A situação também evidencia a insegurança enfrentada por comerciantes da região. Moradores e trabalhadores relatam receio constante de assaltos.
"Acordamos cedo para abrir nossas lojas, sempre com medo", afirma um entrevistado. A presença da polícia é considerada esporádica, reforçando a preocupação com a criminalidade na área central do Recife.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais