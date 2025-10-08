fechar
Jovem conhecido como "Diabo Louro" é morto em comunidade do Recife

Corpo de rapaz de 21 anos foi encontrado em circunstâncias semelhantes a outro homicídio recente na mesma área; DHPP investiga ligação com tráfico

Por TV Jornal Publicado em 08/10/2025 às 11:23
Um jovem de 21 anos, conhecido como "Diabo Louro", foi encontrado morto em uma comunidade do Recife em circunstâncias que chamam atenção da polícia. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga se o crime tem relação com o tráfico de drogas ou com outro homicídio recente na região.

Último contato

Segundo parentes, no dia do crime, o rapaz estava afetuoso com a mãe, pedindo perdão, antes de sair para jogar videogame na casa de um amigo. Ele nunca retornou para casa. Familiares relatam que ele havia se distanciado do tráfico, mas continuava a usar drogas.

A polícia investiga possível relação do homicídio com o tráfico de drogas. O corpo foi encontrado sem sandálias, sem mochila e sem a bermuda, levantando estranheza na comunidade. Alguns tiros disparados atingiram a parede de uma residência próxima, indicando a violência do crime.

Investigações em andamento

O caso lembra outro ocorrido na mesma área em 22 de setembro, quando um homem de 30 anos foi morto de forma semelhante. Ainda não há confirmação sobre conexão entre os dois crimes.

O DHPP registrou o caso e iniciou a apuração. A comunidade permanece em estado de choque e, até o momento, familiares e vizinhos fornecem poucas informações. A polícia segue tentando identificar os responsáveis e esclarecer os motivos do crime.

