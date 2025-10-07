Resumo das novelas, 08.10: Quem matou Odete Roitman? Descubra em 'Vale Tudo'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Nandinho pergunta a Alícia se ela quer vê-lo novamente. Maria pede a Carlota que não conte a ninguém que Nandinho escapou de casa. Soraya, aos gritos, procura por Nandinho e vê Kalista, mas não a reconhece. Maria pergunta a Nandinho de onde ele veio. Alícia diz a Esperança que não deixará de ver Nandinho. Soraya, embriagada, diz a Esperança que irá à casa de Nandinho para trazê-lo de volta. Soraya está saindo de casa quando vê Kalista e se assusta. Temendo ter visto um fantasma, Soraya fica com medo e desiste de sair. Nandinho diz a Maria que descobriu a verdade sobre Soraya e que irá tirá-la de sua vida. Aldo conta toda a verdade sobre Soraya para Nandinho, que passa a acreditar que o que dizem sobre a vilã é verdade. Soraya espera por Nandinho, mas ele não aparece. Alícia e Esperança vão à casa de Nandinho para alertá-lo sobre Soraya. Nandinho diz a Alícia e Esperança que agora reconhece o engano de Soraya e que irá atrás dela para dizer tudo o que pensa. Soraya está se apaixonando por Nandinho. Maria, ao telefone, conta a Luís Fernando que Nandinho já sabe a verdade sobre Soraya. Nandinho, envergonhado, pede perdão ao pai. Soraya, furiosa e desconfiada, espera Alícia e Esperança chegarem e as questiona sobre onde estavam.

(14h45) Rubi



Genaro fica surpreso ao flagrar Heitor e Rubi se beijando. Heitor tenta se explicar, diz que estava apenas consolando Rubi e jura que não existe nada entre eles. Raul e Paco discutem por causa de Lorena. Genaro questiona Heitor sobre seus sentimentos por Maribel e o aconselha a pensar bem antes de marcar o casamento. Genaro avisa que não permitirá um escândalo depois que os convites forem entregues. Heitor beija Maribel, diz que está muito confuso e que não quer magoá-la. Rubi, hipócrita, diz que lutou muito contra seus sentimentos e que também se sente mal por causa de Maribel, que é sua melhor amiga.

(21h) A-Mar



Fabian confessa ao pai que sentiu uma conexão especial ao conhecer Estrella. Ao ouvir a revelação, Érika não hesita em sentir ciúmes da amiga. Érika chega à casa de Estrella para informá-la de que Fabian está acusando Ulisses de ter roubado um milhão de pesos do sindicato. Estrella dá um tapa em Fabian após descobrir que ele está acusando seu pai de roubo. Ele pede para ela se acalmar e lamenta tudo o que está acontecendo, mas alega que há documentos que comprovam o ocorrido. Rojas mostra a Estrella os documentos que seu pai assinou e garante que lhe dará três meses para quitar a dívida.

(21h45) As Filhas da Senhora Garcia



Paula é processada por Leonardo e levada para a cadeia. A questão agora é o que Paula fará para evitar a prisão. Arthur e Valéria, mais calmos, conversam abertamente sobre seus sentimentos.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Cenk e Cemre ficam atônitos ao ver Nedim e Ceren diante deles. Os quatro juntos parecem uma bomba prestes a explodir. Esse encontro, que se torna um tormento para Nedim e Cemre, é a gota d’água para Cenk. A lua de mel que parecia divertida para Ceren vira pesadelo. Ao perceber a situação, Agah explode contra Seniz. Ela, no entanto, já preparou a estratégia para colocar Seher contra o próprio sogro. Convencida de que tudo está sob controle, Seniz se surpreende quando seu próprio plano se volta contra ela.

RECORD – CANAL 9

(21h) A Vida de Jó



Contra as probabilidades, Sera e Eliú seguem com as buscas por Efraim. Sem esconder a felicidade, Raquel compartilha com Jó uma experiência transformadora.

(22h) Reis



Mesmo da grande chance de vencer os amonitas, Joabe resolve esperar pelo rei para mais uma conquista. Davi leva Bateseba para morar no palácio.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Celso comemora ao confirmar que não se trata do corpo de Estela. Zulma sugere que Ernesto tente trabalhar no dancing para impressionar Paixão. Margarida e Haydée encontram Lúcio e Paixão. Candinho oferece um jantar para as crianças, e afirma a Zulma que não é seu namorado. Maria Divina diz que está magoada com Zé dos Porcos por conta de Francine. Celso ajuda Sandra e aproveita para aconselhar a irmã a desistir de sua vingança. Haydée aceita empregar Ernesto para agradar Paixão. Exausta, Estela implora a ajuda de Túlio.

(19h40) Dona de Mim



Rosa evita ficar na companhia de Dayse. Leo comemora as boas ideias geradas pela nova coleção da Boaz. Barbieri informa a Samuel que a Boaz foi denunciada por fraude fiscal. Rosa percebe o interesse de Jaques por Filipa. Alan sofre para se adaptar no retiro religioso, e Jussara decide terminar o namoro. Jaques comemora a ação da Polícia Federal na Boaz. Dedé sugere que Kami volte ao seu trabalho como influencer. Filipa conta a Isabela e Nina sobre ela e Jaques. Rosa convida Sofia e Dedé para irem à mansão, e Jaques questiona a mãe.

(21h20) Vale Tudo



Todos se arrumam para o enterro de Odete. Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila. Raquel e Poliana comemoram um novo contrato com uma empresa multinacional. Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete. Consuelo estranha a atitude de Freitas de entrar na sala de Odete. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. Marco Aurélio diz a Leila que ela precisa confiar nele. O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete.