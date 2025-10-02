Após 40 Anos de Carreira, Jota Ferreira volta à TV Jornal em visita emocionante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Comunicador que marcou gerações retorna à emissora onde construiu grande parte de sua trajetória profissional e emociona colegas ao relembrar o legado

Com mais de quatro décadas dedicadas ao jornalismo, Jota Ferreira construiu uma carreira sólida e marcante no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Reconhecido por seu estilo direto, carisma e forte conexão com o público, o comunicador se destacou como um dos pioneiros dos programas policiais na televisão pernambucana.

Um símbolo da TV Jornal

Durante quase 30 anos na TV Jornal, Jota Ferreira se tornou um dos rostos mais conhecidos da emissora, especialmente por seu trabalho à frente de programas voltados à prestação de serviços e à defesa das comunidades. Ao retornar recentemente às instalações da empresa, o jornalista se emocionou:

“Eu vivi durante quase 30 anos só aqui na TV Jornal. Então, quando a gente vem aqui, a gente se sente muito feliz. Foi uma coisa que mudou minha vida”, declarou.



Legado familiar e inspiração

Aos 79 anos, Jota Ferreira acompanha com orgulho os passos da filha, Cinthia Ferreira. “Ele quebrou todos aqueles padrões que existiam, o gelo do jornalista distanciado da matéria. Ele se emociona com as pessoas, se envolve, ajuda”, destacou a jornalista, ressaltando o impacto do pai na história da televisão e do rádio em Pernambuco.

Participação no Podcast "Sem Arrudeio"

O retorno de Jota ao Sistema Jornal do Commercio foi marcado pela participação no podcast Sem Arrudeio, apresentado por seu neto, o jornalista, Pedro Beija. Emocionado, Pedro destacou a importância do momento: “A responsabilidade agora, para mim, de ter que entrevistar ele... eu não sei nem como vou tentar não transparecer essa empolgação. Ele é repleto de histórias. Nas reuniões de família, a gente só quer ouvir ele falar.”



Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais