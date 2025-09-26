fechar
Adolescente de 17 anos é morto em invasão armada na Zona Norte do Recife

Criminosos disfarçados de policiais invadiram casas em busca de alvo e mataram jovem com seis tiros; dois celulares foram levados

Por TV Jornal Publicado em 26/09/2025 às 11:54 | Atualizado em 26/09/2025 às 12:21
Na madrugada desta terça-feira (24), criminosos disfarçados de policiais invadiram residências na Rua Alto do Bom Jesus, no bairro Sítio dos Pintos, Zona Norte do Recife. Segundo testemunhas, eles buscavam um alvo específico apontado como envolvido com tráfico de drogas.

A primeira casa foi arrombada sem sucesso de encontrar a vítima. Na segunda invasão, os homens abriram fogo imediatamente, assassinando um adolescente de 17 anos em uma ação rápida e violenta.

A residência, pequena e de dois cômodos, teve a porta arrombada. O jovem ainda tentou fugir para outro espaço do imóvel, mas foi atingido antes de conseguir escapar. Após o assassinato, os invasores roubaram uma pequena quantia em dinheiro e dois celulares.

Identificação da vítima

A vítima foi identificada como João Vito Albertino Silva de Souza, natural de Buenos Aires e que estava morando temporariamente na comunidade. De acordo com o Instituto de Criminalística, ele foi morto com pelo menos seis disparos, sendo cinco na cabeça e um no tórax.

Repercussão e investigação

O crime chocou a comunidade local, que relatou medo diante da brutalidade da ação. A Polícia Civil informou que o ataque ocorreu em área de difícil acesso e que os criminosos aparentavam conhecer o local e as rotas de fuga.

As investigações estão em andamento para apurar a motivação do crime e identificar os responsáveis. Até o momento, não há informações sobre prisões.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

