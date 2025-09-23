fechar
Jovem atropelado por viatura da PM é sepultado no Grande Recife

Cléanderson Lemos, de 24 anos, foi atropelado por viatura na Imbiribeira quando ia a uma audiência; ele ficou um mês internado mas não resistiu

Por TV Jornal Publicado em 23/09/2025 às 14:51 | Atualizado em 23/09/2025 às 16:28
Cléanderson Lemos da Silva, de 24 anos, foi sepultado no Cemitério do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. O porteiro morreu no último fim de semana, no Hospital da Restauração, após passar quase um mês internado em decorrência de um acidente ocorrido em 21 de agosto.

Ele foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar enquanto tentava atravessar a Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, no Recife. O jovem, que foi arremessado, seguia para uma audiência no foro da Imbiribeira. O policial que conduzia o veículo parou e desceu da viatura, ação registrada pela câmera de outro carro.

Espera por socorro

Segundo a família, o porteiro aguardou mais de 40 minutos por uma ambulância do Samu. Apesar de estar uniformizado e com documentos na bolsa, nenhum contato foi feito com familiares, que só souberam do ocorrido no dia seguinte. A mãe do jovem relatou ainda a dificuldade em conseguir um leito de UTI.

Posição da SDS

Na época, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que a viatura era do 10º Batalhão da PM, em Palmares, e estava sendo levada para manutenção em uma oficina quando ocorreu o atropelamento.

A família pede apuração rigorosa sobre as circunstâncias do acidente, alegando que o veículo estava em alta velocidade. “O meu irmão não merecia isso”, declarou um dos familiares.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

