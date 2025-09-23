Jovem atropelado por viatura da PM é sepultado no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cléanderson Lemos, de 24 anos, foi atropelado por viatura na Imbiribeira quando ia a uma audiência; ele ficou um mês internado mas não resistiu

Cléanderson Lemos da Silva, de 24 anos, foi sepultado no Cemitério do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. O porteiro morreu no último fim de semana, no Hospital da Restauração, após passar quase um mês internado em decorrência de um acidente ocorrido em 21 de agosto.

Ele foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar enquanto tentava atravessar a Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, no Recife. O jovem, que foi arremessado, seguia para uma audiência no foro da Imbiribeira. O policial que conduzia o veículo parou e desceu da viatura, ação registrada pela câmera de outro carro.

Instituição realiza Feira de Estágios e Empregos com networking e oportunidades no Recife

Instituição realiza Feira de Estágios e Empregos com networking e oportunidades no Recife 82ª Exposição Nordestina de Animais será realizada em novembro no Recife Leia Também

Espera por socorro

Segundo a família, o porteiro aguardou mais de 40 minutos por uma ambulância do Samu. Apesar de estar uniformizado e com documentos na bolsa, nenhum contato foi feito com familiares, que só souberam do ocorrido no dia seguinte. A mãe do jovem relatou ainda a dificuldade em conseguir um leito de UTI.

Posição da SDS

Na época, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que a viatura era do 10º Batalhão da PM, em Palmares, e estava sendo levada para manutenção em uma oficina quando ocorreu o atropelamento.

A família pede apuração rigorosa sobre as circunstâncias do acidente, alegando que o veículo estava em alta velocidade. “O meu irmão não merecia isso”, declarou um dos familiares.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.