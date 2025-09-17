Tentativa de roubo a bicicleta gera agressão coletiva em Jaboatão dos Guararapes
Homem é quase linchado após tentar roubar bicicleta em Cajoeiro Seco. Foi agredido por moradores com barrotes e capacetes. Polícia interveniu.
Em Cajueiro Seco, na Rua Lameda das Cerejeiras, um homem de 30 anos foi quase linchado por moradores locais. Dizem os moradores, que o indivíduo teria tentado roubar a bicicleta de uma estudante de uma escola próxima ao local do incidente.
Foi nesse momento que os moradores interviram. O homem foi agredido por populares com objetos diversos como barrotes de madeira e capacetes. Imagens capturadas por câmeras de celular e de segurança de rua registram a cena.
As imagens mostram que o homem teve graves lesões depois da agressão por diversos moradores, e que mesmo caído no chão, continuou a ser agredido. O incidente só cessou com a chegada da polícia militar, que socorreu o homem ferido para a UPA da Imbiribeira.
Investigação
A população local não quis comentar o caso. A identificação do homem não foi revelada e ainda não se sabe se ele já recebeu alta da UPA da Imbiribeira. As autoridades continuam a investigar o caso.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais