Operação Médici Umbra desarticula rede de fraudes digitais em três estados

Jovem de 26 anos foi preso em Pernambuco por invadir sistemas e vender dados sigilosos; prisões também ocorreram no Rio Grande do Norte e em São Paulo

Um homem de 26 anos foi preso em Pernambuco durante a Operação Médici Umbra, suspeito de atuar como responsável técnico de um esquema que invadia sistemas de informática de empresas privadas, bancos, órgãos públicos e até do Judiciário.

Conhecido como “A Fonte”, ele teria comercializado dados sigilosos para intermediários.

Além dele, outros dois jovens da mesma idade foram detidos em ações simultâneas no Rio Grande do Norte e em São Paulo.

No primeiro caso, o suspeito revendia informações obtidas para terceiros. Já no segundo, o investigado era apontado como responsável por transferir recursos de contas bancárias de médicos em diferentes estados.

Investigação

A investigação teve início em junho, quando a primeira etapa da operação levou à prisão de golpistas que aplicavam diretamente os crimes.

Na segunda fase, foram detidos os chamados “painelistas”, que administravam acessos clandestinos a bases de dados sigilosas de bancos, governos e forças de segurança.

Segundo a polícia, o grupo atuava principalmente por meio de canais no Telegram, onde vendia consultas a essas informações.

Para facilitar os golpes, eram criados chatbots capazes de responder automaticamente às demandas dos interessados.

Na terceira fase, concluída agora, os investigadores identificaram o pernambucano como o responsável por obter os dados em órgãos governamentais e repassá-los aos demais integrantes do esquema.

A apuração também revelou conexões com outras investigações, como a operação que prendeu dois homens em Olinda no mês passado, acusados de ameaçar o youtuber Felca após denúncias contra o influenciador Ítalo Santos.

A Polícia Federal segue acompanhando o caso e não descarta novas prisões.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais