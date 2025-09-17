Idosa é agredida pelo afilhado e socorrida pelo Samu na Zona Norte do Recife
Vítima foi levada ao hospital após agressão; suspeito de 46 anos, com histórico de violência, foi autuado por tentativa de homicídio
Uma idosa recebeu atendimento após ser agredida, na segunda (16), pelo próprio afilhado na Rua Santanésia, no bairro da Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife. A vítima foi colocada em uma ambulância do SAMU, enquanto o suspeito foi contido e levado por policiais militares em uma viatura.
Vizinhos testemunham
Moradores ouviram os gritos de socorro e ajudaram até a chegada da polícia. Valdir Santos, vizinho da vítima, contou que se deparou com uma cena de violência. "Ela estava bastante ensanguentada. Quando eu cheguei lá dentro do banheiro, ela estava lamentável, uma cena horrível."
O suspeito, de 46 anos, tem problemas psiquiátricos e, segundo testemunhas, fica agressivo quando consome álcool. A vítima e outros familiares relataram que já haviam sido alvos de agressões anteriores.
Encaminhamento à polícia
Após ser detido, o homem foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ele não quis prestar declarações ao deixar a delegacia para a audiência de custódia.
O Boletim de Ocorrência aponta que o suspeito teria tido alucinações ao misturar substâncias. Já a família nega o uso de drogas e afirma não ter informações detalhadas sobre o quadro de saúde mental dele.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.