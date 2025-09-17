Cachorro ataca mulher e sua cadelinha de suporte emocional no bairro das Graças
O animal atacou as vítimas durante uma caminhada. A dona do cachorro, que estava presente no local, não prestou auxílio. Confira detalhes
Ataque na Rua do Cupim, no bairro das Graças
O ataque ocorreu na calçada de um dos prédios na rua do Cupim, no bairro das Graças, no Recife, enquanto duas mulheres passeavam com seus cães. O conflito começou devido a um mal-entendido relacionado com as fezes dos cães.
Maria Marlene, que estava com um cão de suporte emocional de pequeno porte, descreve que o cão que estava com a outra mulher, atacou sua cadela, sem que ela percebesse.
"A cachorra dela atacou a Adele sem eu perceber, quando eu dei fé, ela já tava na boca da cachorra. [...] Foi um desespero, um horror, porque eu nunca tinha presenciado alguma coisa dessa".
Depois do ataque, o cão ainda feriu Marlene. Ela também relata que a outra dona de cachorro não prestou assistência. Adele, a cadela de Marlene, recebeu um ferimento na cabeça.
A importância emocional de Adele
Adele não é apenas um animal de estimação para Marlene e Penha, a outra dona. Ela é descrita como uma "cadela de suporte emocional".
Adele ajudou a Marlene durante a pandemia - "Eu comprei Adele e daí então minha vida mudou completamente." Adele foi, inclusive, atacada anterioramente por outro cão, ressaltando a necessidade de proteger os animais.
A necessidade de providências
Considerando a frequência dos ataques, Marlene e Penha afirmam que estão buscando providências para prevenir futuros incidentes: "Estamos tomando providências que não foram tomadas da última vez, para que isso não ocorra mais", contou.
Marlene conta que teve ferimentos enquanto tentava separar os cães: "Não sei se foi o dente ou foi a unha, aqui do meu lado esquerdo. E também esse dedo aqui, ele ficou dolorido."
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais