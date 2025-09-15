Polícia encontra nove suspeitos escondidos em caminhão durante operação em Lagedo
Nove homens foram flagrados pela PM dentro de caminhão roubado em Lagedo; carga avaliada em R$ 319 mil foi recuperada e drogas apreendidas
Por
TV Jornal
Publicado em 15/09/2025 às 9:57
| Atualizado em 15/09/2025 às 10:19
Uma ocorrência policial registrada na cidade de Lagedo, no Agreste de Pernambuco, terminou com a prisão de nove homens suspeitos de integrar uma associação criminosa. A ação foi conduzida pelo 11º Batalhão da Polícia Militar na última sexta-feira (12), após rastreamento do GPS de um caminhão roubado em Escada.
Segundo a polícia, sete suspeitos foram encontrados dentro do veículo e outros dois estavam escondidos embaixo do caminhão, que estava estacionado em um galpão.
Além deles, foram apreendidos carne, maquinetas de cartão de crédito, talões de cheque, um bloqueador de celular e drogas.
Mais detalhes
O delegado Clédio Hinaldo Menezes, responsável pela ocorrência, informou que a investigação começou após o roubo do veículo em Escada. O rastreamento do GPS levou a equipe até Lagedo, onde foi percebida uma movimentação suspeita em torno do galpão.
“No momento da abordagem, um dos indivíduos, apontado como líder, tentou danificar celulares e descartá-los em um vaso sanitário, mas o material foi apreendido”, disse o delegado.
Drogas e carga recuperada
Durante a ação, os policiais apreenderam cerca de 600 gramas de maconha, uma balança de precisão e recuperaram uma carga avaliada em R$ 319 mil.
Também foram retidos o caminhão roubado e um segundo veículo que teria dado apoio ao crime.
Os nove homens foram conduzidos à delegacia. Eles vão responder por receptação qualificada, associação criminosa e, em alguns casos, também por tráfico de drogas.
A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar outros possíveis envolvidos.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.