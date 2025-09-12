fechar
Vídeos | Notícia

Mulher sofre tentativa de assalto na Zona Oeste do Recife e reforça alerta sobre crimes contra mulheres

Mulher consegue evitar assalto no bairro da Torre. Caso gera especulação de conexão com roubos anteriores de alianças em áreas próximas

Por TV Jornal Publicado em 12/09/2025 às 16:56
Mulher sofre tentativa de assalto na Zona Oeste do Recife e reforça alerta sobre crimes contra mulheres
Mulher sofre tentativa de assalto na Zona Oeste do Recife e reforça alerta sobre crimes contra mulheres - TV Jornal

Na noite desta terça-feira (10), por volta das 18h30, uma mulher foi alvo de uma tentativa de assalto na Rua José Bonifácio, na Torre.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem em uma motocicleta bloqueia o caminho da vítima. Apesar da abordagem, a mulher conseguiu escapar.

A principal suspeita é de que o criminoso estivesse em busca de alianças, já que casos semelhantes vêm sendo registrados na região.

Série de crimes semelhantes

De acordo com relatos de moradores, não se trata de um caso isolado. Na última semana, várias mulheres foram vítimas de um homem com características semelhantes, que circulava em uma motocicleta vermelha.

Os crimes têm chamado atenção pelo padrão: a maioria das vítimas teve como alvo joias, especialmente alianças.

Tentativas de invasão em condomínios

Além dos assaltos em via pública, há registros de tentativas de invasão em prédios residenciais da área. Em um dos casos, ocorrido na segunda-feira (9), um homem se passou por gesseiro para tentar entrar em um condomínio.

O suspeito alegou ter sido chamado por um morador, mas foi impedido de entrar graças à ação do porteiro.

Medidas preventivas

A comunidade local reforça a importância de cuidados básicos de segurança:

  • Evitar caminhar sozinho à noite;
  • Manter atenção ao redor;
  • Comunicar imediatamente à polícia qualquer movimentação suspeita.

A Polícia Militar foi acionada e investiga a possibilidade de ligação entre os crimes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Mulher briga com suspeito e acaba se livrando de ser assaltada
Tentativa de assalto

Mulher briga com suspeito e acaba se livrando de ser assaltada

Segurança é agredido durante tentativa de assalto no Grande Recife
Tentativa de assalto

Segurança é agredido durante tentativa de assalto no Grande Recife

Compartilhe

Tags