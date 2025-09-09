Quadrilha é presa no Litoral Sul com bens de R$10 milhões obtidos por agiotagem e extorsão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Operação cumpriu mandados em Ipojuca e no Cabo de Santo Agostinho; grupo intimidava vítimas com armas, ameaças e até camisa da polícia penal

Três pessoas foram presas nesta segunda-feira (8) durante uma operação policial em Ipojuca e no Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul de Pernambuco.

Entre os detidos está Charles Williams Carneiro da Cunha Silva, apontado como líder do grupo, capturado em uma casa de luxo na Reserva do Paiva.

A ex-esposa dele, Cíntia Roberta da Cruz Ribeiro, e o atual marido dela, William César Ribeiro, também foram presos.

Cíntia Ribeiro era temida por comerciantes locais e é acusada de ameaçar diretamente as vítimas. Atualmente, responde a processo criminal por tentativa de homicídio.

Como o grupo atuava

Segundo a investigação, a quadrilha é acusada de roubo, extorsão, ameaça e agiotagem. Cada integrante tinha função definida e controlava comerciantes da região com intimidação.

Em um dos casos, o grupo chegou a se apropriar da loja de uma empresária localizada em frente à delegacia de Porto de Galinhas, após ela não conseguir pagar um empréstimo.

Apreensão de bens

Na ação, a polícia apreendeu R$ 50 mil em espécie, armas, munições e até uma camisa da polícia penal, usada pelo líder para reforçar as ameaças.

O patrimônio do grupo, avaliado em mais de R$ 10 milhões, teria sido construído por meio da prática de agiotagem.

Ligação com traficantes

O delegado responsável não descartou que a quadrilha tenha relação com traficantes da região.

As vítimas relatam que as dívidas nunca terminavam, mantendo-as em situação constante de refém financeira.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais