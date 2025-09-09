fechar
Quadrilha aplicava golpes milionários com falsos imóveis na Região Metropolitana do Recife

Polícia estima que grupo tenha vendido ao menos 150 empreendimentos de forma fraudulenta; terrenos eram negociados até em triplicidade

Por TV Jornal Publicado em 09/09/2025 às 10:50 | Atualizado em 09/09/2025 às 11:33
A famosa praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, servia como chamariz para um esquema milionário de estelionato.

Segundo a Polícia Civil, uma quadrilha convencia vítimas a investir em imóveis que supostamente seriam construídos na região. Os valores anunciados giravam em torno de R$ 200 mil.

Como agia a quadrilha

De acordo com as investigações, os criminosos criavam empresas fictícias para dar credibilidade ao golpe e prospectavam clientes de diferentes formas.

Até um conselheiro tutelar da região teria ajudado a atrair vítimas. Em muitos casos, o mesmo terreno ou imóvel era vendido em duplicidade ou até triplicidade.

Operação Money Fishing

As denúncias começaram após vítimas perceberem que haviam caído no golpe e procurarem a Delegacia de Estelionato.

A polícia estima que pelo menos 150 empreendimentos foram negociados de forma fraudulenta.

A investigação resultou na Operação Money Fishing — nome que faz referência a “pescar dinheiro”. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas casas de investigados.

Como evitar golpes imobiliários

A polícia reforça que consumidores devem adotar cuidados básicos antes de fechar qualquer negócio:

  • Desconfie se a oferta parecer boa demais;
  • Pesquise a reputação da pessoa ou empresa envolvida;
  • Verifique informações online, em sites como Google e Reclame Aqui.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

