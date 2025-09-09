Quadrilha aplicava golpes milionários com falsos imóveis na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Polícia estima que grupo tenha vendido ao menos 150 empreendimentos de forma fraudulenta; terrenos eram negociados até em triplicidade

A famosa praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, servia como chamariz para um esquema milionário de estelionato.

Segundo a Polícia Civil, uma quadrilha convencia vítimas a investir em imóveis que supostamente seriam construídos na região. Os valores anunciados giravam em torno de R$ 200 mil.

Como agia a quadrilha

De acordo com as investigações, os criminosos criavam empresas fictícias para dar credibilidade ao golpe e prospectavam clientes de diferentes formas.

Até um conselheiro tutelar da região teria ajudado a atrair vítimas. Em muitos casos, o mesmo terreno ou imóvel era vendido em duplicidade ou até triplicidade.

Operação Money Fishing

As denúncias começaram após vítimas perceberem que haviam caído no golpe e procurarem a Delegacia de Estelionato.

A polícia estima que pelo menos 150 empreendimentos foram negociados de forma fraudulenta.



A investigação resultou na Operação Money Fishing — nome que faz referência a “pescar dinheiro”. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas casas de investigados.

Como evitar golpes imobiliários

A polícia reforça que consumidores devem adotar cuidados básicos antes de fechar qualquer negócio:

Desconfie se a oferta parecer boa demais;

Pesquise a reputação da pessoa ou empresa envolvida;

Verifique informações online, em sites como Google e Reclame Aqui.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais