Quadrilha aplicava golpes milionários com falsos imóveis na Região Metropolitana do Recife
Polícia estima que grupo tenha vendido ao menos 150 empreendimentos de forma fraudulenta; terrenos eram negociados até em triplicidade
TV Jornal
09/09/2025
| Atualizado em 09/09/2025 às 11:33
A famosa praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, servia como chamariz para um esquema milionário de estelionato.
Segundo a Polícia Civil, uma quadrilha convencia vítimas a investir em imóveis que supostamente seriam construídos na região. Os valores anunciados giravam em torno de R$ 200 mil.
Como agia a quadrilha
De acordo com as investigações, os criminosos criavam empresas fictícias para dar credibilidade ao golpe e prospectavam clientes de diferentes formas.
Até um conselheiro tutelar da região teria ajudado a atrair vítimas. Em muitos casos, o mesmo terreno ou imóvel era vendido em duplicidade ou até triplicidade.
Operação Money Fishing
As denúncias começaram após vítimas perceberem que haviam caído no golpe e procurarem a Delegacia de Estelionato.
A polícia estima que pelo menos 150 empreendimentos foram negociados de forma fraudulenta.
A investigação resultou na Operação Money Fishing — nome que faz referência a “pescar dinheiro”. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas casas de investigados.
Como evitar golpes imobiliários
A polícia reforça que consumidores devem adotar cuidados básicos antes de fechar qualquer negócio:
- Desconfie se a oferta parecer boa demais;
- Pesquise a reputação da pessoa ou empresa envolvida;
- Verifique informações online, em sites como Google e Reclame Aqui.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais