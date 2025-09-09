Mulher registra importunação sexual durante viagem de ônibus no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mulher registra assédio em ônibus em Jaboatão; assustada, filma suspeito por 20 minutos até o fim da viagem e leva o caso à delegacia

Uma passageira de ônibus em Jaboatão dos Guararapes denunciou ter sido vítima de importunação sexual durante uma viagem recente. Segundo ela, o desconforto começou assim que se sentou na cadeira, quando percebeu o olhar fixo de um homem próximo. "Eu notei que ele estava me olhando muito, aí eu virei, aí ele pegou e virou na mesma hora, tirou a vista", contou.

Diante da insistência do olhar, a vítima decidiu registrar discretamente a situação com o celular. No vídeo, o homem aparenta perceber que estava sendo filmado e muda o comportamento, desviando os olhos e sorrindo.

Medo e estratégia de reação

Mesmo diante do incômodo, a vítima optou por não reagir, com receio de sofrer algum ataque. "Fiquei com medo, só, de reagir, ele fizer alguma coisa", relatou.

Ela considerou descer em um ponto diferente para evitar o suspeito, mas decidiu permanecer até o destino original por temer ser seguida. No ônibus, havia outras duas passageiras, que estavam dormindo durante os cerca de 20 minutos em que o episódio se prolongou.

Denúncia e providências

Ao chegar em casa, a vítima compartilhou a experiência com o pai, que saiu em busca do homem. Em seguida, ela registrou a ocorrência na Delegacia da Mulher em Jaboatão dos Guararapes, onde o caso foi enquadrado como importunação sexual.

A jovem afirmou que o episódio trouxe insegurança em relação ao uso do transporte coletivo. "Eu não sei como vai ser, mas estou com medo", disse.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

