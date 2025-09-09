fechar
Vídeos | Notícia

Homem é perseguido por moradores, ferido e preso após pular telhados na Zona Norte do Recife

Moradores relataram pânico e prejuízos após ação do suspeito, que quebrou telhados e feriu um adolescente antes de ser levado pela polícia

Por TV Jornal Publicado em 09/09/2025 às 10:17
Suspeito pula de telhado em telhado, quebra casas, fere Adolescente e &eacute; detido por popula&ccedil;&atilde;o.
Suspeito pula de telhado em telhado, quebra casas, fere Adolescente e é detido por população. - TV Jornal

Um homem foi perseguido por moradores e acabou preso após pular telhados de várias casas na rua Calçoene, no Alto do Mandu, Zona Norte do Recife.

O caso ocorreu na manhã dessa segunda-feira (8) e deixou rastro de prejuízos, além de um adolescente de 16 anos ferido.

O suspeito foi agredido pela população e precisou ser levado sob custódia para o Hospital da Restauração.

Invasão e susto dos moradores

Segundo relatos, o homem foi visto por volta das 8h em cima de uma das casas. Para fugir, começou a pular de telhado em telhado, quebrando telhas e parte da estrutura das residências.

“Estava dormindo quando ouvi o barulho, ele pulando de cima... acordei todo me tremendo. Ele quebrou telhas da minha casa e do vizinho”, disse um morador.

Reação da população

Enquanto tentava escapar, o homem jogou pedras e pedaços de telha contra quem se aproximava. Acabou alcançado por populares, que reagiram com violência.

“O rapaz subiu no telhado da vizinha, brigou, caiu e foi pago. E ainda arremessava coisas na gente”, relatou outro residente.

Famílias da rua relataram momentos de desespero.

“Tenho uma menina de 3 meses e outro menino de 2 anos. Todos acordaram no susto, chorando, com o barulho das telhas quebrando e da gritaria”, contou uma mãe.

Adolescente ferido

A situação se agravou quando o suspeito caiu dentro do banheiro de uma das casas, destruindo pia, tanque e vaso sanitário.

No local, entrou em confronto com um adolescente de 16 anos.

“Meu irmão foi ver o que era e acabou se agarrando com ele. O homem pegou pedaços de telha e tijolo e começou a jogar. Quando vimos, meu irmão estava sangrando muito. Foi socorrido para a UPA”, relatou uma parente.

Suspeito custodiado no hospital

Após ser detido pelos moradores, o homem foi entregue à Polícia Militar. Ferido, foi encaminhado sob custódia ao Hospital da Restauração. O estado de saúde dele não havia sido informado até o fechamento desta reportagem.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags