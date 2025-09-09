Homem é perseguido por moradores, ferido e preso após pular telhados na Zona Norte do Recife
Moradores relataram pânico e prejuízos após ação do suspeito, que quebrou telhados e feriu um adolescente antes de ser levado pela polícia
Um homem foi perseguido por moradores e acabou preso após pular telhados de várias casas na rua Calçoene, no Alto do Mandu, Zona Norte do Recife.
O caso ocorreu na manhã dessa segunda-feira (8) e deixou rastro de prejuízos, além de um adolescente de 16 anos ferido.
O suspeito foi agredido pela população e precisou ser levado sob custódia para o Hospital da Restauração.
Invasão e susto dos moradores
Segundo relatos, o homem foi visto por volta das 8h em cima de uma das casas. Para fugir, começou a pular de telhado em telhado, quebrando telhas e parte da estrutura das residências.
“Estava dormindo quando ouvi o barulho, ele pulando de cima... acordei todo me tremendo. Ele quebrou telhas da minha casa e do vizinho”, disse um morador.
Reação da população
Enquanto tentava escapar, o homem jogou pedras e pedaços de telha contra quem se aproximava. Acabou alcançado por populares, que reagiram com violência.
“O rapaz subiu no telhado da vizinha, brigou, caiu e foi pago. E ainda arremessava coisas na gente”, relatou outro residente.
Famílias da rua relataram momentos de desespero.
“Tenho uma menina de 3 meses e outro menino de 2 anos. Todos acordaram no susto, chorando, com o barulho das telhas quebrando e da gritaria”, contou uma mãe.
Adolescente ferido
A situação se agravou quando o suspeito caiu dentro do banheiro de uma das casas, destruindo pia, tanque e vaso sanitário.
No local, entrou em confronto com um adolescente de 16 anos.
“Meu irmão foi ver o que era e acabou se agarrando com ele. O homem pegou pedaços de telha e tijolo e começou a jogar. Quando vimos, meu irmão estava sangrando muito. Foi socorrido para a UPA”, relatou uma parente.
Suspeito custodiado no hospital
Após ser detido pelos moradores, o homem foi entregue à Polícia Militar. Ferido, foi encaminhado sob custódia ao Hospital da Restauração. O estado de saúde dele não havia sido informado até o fechamento desta reportagem.
