Homem é furtado duas vezes em menos de um ano na Zona Sul do Recife

Dois furtos de motos foram registrados na Iputinga em menos de um ano; moradores reclamam de segurança e cobram policiamento noturno

A comunidade da Iputinga enfrenta um cenário de insegurança com a repetição de furtos de motos em pouco mais de um ano. Foram registrados dois casos de mesma vítima nesse período, ambos marcados pela forma planejada da ação criminosa. O mais recente aconteceu em 7 de setembro, quando uma moto foi levada durante a madrugada.

Detalhes das ações

O primeiro furto ocorreu em 7 de novembro de 2021, por volta de 1h45. Três pessoas participaram da ação: dois homens e uma mulher. Os criminosos conseguiram levar a moto em menos de 20 minutos, mesmo diante das tentativas da vítima de proteger o veículo com recursos de segurança.

Apesar de possuir rastreador particular, a moto não foi localizada até hoje. O desaparecimento reforçou a percepção dos moradores de que os crimes podem ter sido encomendados, pela precisão com que os veículos foram escolhidos.

Prevenção e insegurança

Além dos dois furtos confirmados, um vizinho sofreu uma tentativa frustrada de ter sua moto levada. Como resposta, moradores passaram a reforçar medidas individuais, como a instalação de cadeados adicionais e alarmes sonoros.

Entretanto, essas ações não têm se mostrado suficientes. O policiamento na região é considerado escasso, principalmente após as 20h, o que, segundo os relatos, abre espaço para a atuação dos ladrões, que demonstram conhecer a rotina local.

Pedido por reforço policial

A comunidade cobra maior presença da polícia e ações preventivas que possam restabelecer a sensação de segurança. Para os moradores, a situação atual gera prejuízos constantes e impede que o bairro ofereça tranquilidade para quem depende de suas motos como meio de transporte.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

