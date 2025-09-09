Criança de 5 anos é atacada por vizinha com lâmina de barbear e passa por cirurgia no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Menino sofreu corte profundo no rosto durante agressão em frente de casa; família denuncia ameaças antigas e cobra providências da polícia

Um menino de apenas 5 anos sofreu um corte profundo no rosto após ser atacado com uma lâmina de barbear no Recife.

O ferimento começou próximo à testa e se estendeu quase até o pescoço, deixando a comunidade em choque. O caso aconteceu em frente à casa onde a vítima mora com a família.

Segundo relato da mãe, a criança brincava na rua quando foi surpreendida pela vizinha, que a agarrou pelo pescoço e desferiu o golpe com a lâmina.

Ferido, o menino conseguiu correr até a própria casa após o ataque.

“Foi muito grave, muito profundo a cirurgia nele. Quando vim, ela estava desesperada. E quem fez isso com ele foi uma vizinha”, contou a mãe, emocionada.

Histórico de ameaças

A mulher afirmou ainda que a agressora já havia provocado outros episódios de violência contra sua família.



“Toda vez que eu passava, ela ficava me ameaçando. Me jogou água quente em mim duas vezes e sempre dizia que ia me cortar”, relatou.

Reação da polícia

De acordo com a mãe, a polícia foi acionada em diversas ocasiões, mas não teria dado a devida resposta às denúncias anteriores.

O caso mais recente foi registrado no Departamento de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), e a família cobra providências.

Estado de saúde da vítima

O menino foi levado inicialmente para uma UPA e depois transferido para o Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia. Ele segue internado, sem previsão de alta.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais