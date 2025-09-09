fechar
Criança de 5 anos é atacada por vizinha com lâmina de barbear e passa por cirurgia no Recife

Menino sofreu corte profundo no rosto durante agressão em frente de casa; família denuncia ameaças antigas e cobra providências da polícia

09/09/2025
A vítima do crime foi levada ferida para uma UPA
Um menino de apenas 5 anos sofreu um corte profundo no rosto após ser atacado com uma lâmina de barbear no Recife.

O ferimento começou próximo à testa e se estendeu quase até o pescoço, deixando a comunidade em choque. O caso aconteceu em frente à casa onde a vítima mora com a família.

Segundo relato da mãe, a criança brincava na rua quando foi surpreendida pela vizinha, que a agarrou pelo pescoço e desferiu o golpe com a lâmina.

Ferido, o menino conseguiu correr até a própria casa após o ataque.

“Foi muito grave, muito profundo a cirurgia nele. Quando vim, ela estava desesperada. E quem fez isso com ele foi uma vizinha”, contou a mãe, emocionada.

Histórico de ameaças

A mulher afirmou ainda que a agressora já havia provocado outros episódios de violência contra sua família.

“Toda vez que eu passava, ela ficava me ameaçando. Me jogou água quente em mim duas vezes e sempre dizia que ia me cortar”, relatou.

Reação da polícia

De acordo com a mãe, a polícia foi acionada em diversas ocasiões, mas não teria dado a devida resposta às denúncias anteriores.

O caso mais recente foi registrado no Departamento de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), e a família cobra providências.

Estado de saúde da vítima

O menino foi levado inicialmente para uma UPA e depois transferido para o Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia. Ele segue internado, sem previsão de alta.

