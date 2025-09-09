Criança de 5 anos é atacada por vizinha com lâmina de barbear e passa por cirurgia no Recife
Menino sofreu corte profundo no rosto durante agressão em frente de casa; família denuncia ameaças antigas e cobra providências da polícia
Por
TV Jornal
09/09/2025
Um menino de apenas 5 anos sofreu um corte profundo no rosto após ser atacado com uma lâmina de barbear no Recife.
O ferimento começou próximo à testa e se estendeu quase até o pescoço, deixando a comunidade em choque. O caso aconteceu em frente à casa onde a vítima mora com a família.
Segundo relato da mãe, a criança brincava na rua quando foi surpreendida pela vizinha, que a agarrou pelo pescoço e desferiu o golpe com a lâmina.
Ferido, o menino conseguiu correr até a própria casa após o ataque.
“Foi muito grave, muito profundo a cirurgia nele. Quando vim, ela estava desesperada. E quem fez isso com ele foi uma vizinha”, contou a mãe, emocionada.
Histórico de ameaças
A mulher afirmou ainda que a agressora já havia provocado outros episódios de violência contra sua família.
“Toda vez que eu passava, ela ficava me ameaçando. Me jogou água quente em mim duas vezes e sempre dizia que ia me cortar”, relatou.
Reação da polícia
De acordo com a mãe, a polícia foi acionada em diversas ocasiões, mas não teria dado a devida resposta às denúncias anteriores.
O caso mais recente foi registrado no Departamento de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), e a família cobra providências.
Estado de saúde da vítima
O menino foi levado inicialmente para uma UPA e depois transferido para o Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia. Ele segue internado, sem previsão de alta.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais