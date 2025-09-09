fechar
Caminhão frigorífico avaliado em 350 Mil é furtado na Zona da Mata

Caminhão de R$ 350 mil foi rastreado até Paudalho antes de ter o dispositivo removido; polícia segue investigando o furto no Ibura

Por TV Jornal Publicado em 09/09/2025 às 12:06
No início do mês, um caminhão foi furtado no Alto da Bela Vista, em Ibura, zona sul do Recife. O veículo havia sido estacionado por volta das 20h do dia 3 e, segundo relatos, foi levado durante a madrugada.

O proprietário, que preferiu não se identificar, afirmou que o caminhão estava carregado no momento do crime, ampliando o prejuízo.

“Quando o motorista estacionou o caminhão por volta das 20:00 no dia 3, estava tudo normal. Por volta das 2:40 da manhã, eles [os ladrões] chegaram secretamente, e foram vistos rondando a área até finalmente roubarem o caminhão em menos de 20 minutos. O caminhão é avaliado em aproximadamente 350 mil reais. É uma perda que dói no meu coração. Trabalhamos tão duro para conseguir algo e então um criminoso vem, rouba nosso carro, usa uma máscara e nada podemos fazer”, relatou o dono.

Busca pelo veículo

O caminhão, de placa PCZ 5065, chegou a ser rastreado até o município de Paudalho. No entanto, o dispositivo foi removido, interrompendo o sinal e impossibilitando o acompanhamento da rota. Desde então, não há informações sobre a localização do veículo.

O proprietário acompanha as investigações de perto. “Estou aqui na delegacia na esperança de encontrar meu caminhão”, declarou.

Investigação em andamento

O caso está sob apuração da Polícia Civil, que tenta localizar o caminhão e identificar os envolvidos no furto. Com o aumento desse tipo de ocorrência na região de Ibura, moradores e trabalhadores demonstram insatisfação. “É triste e revoltante”, disse o proprietário.

A investigação segue em andamento e novas diligências devem ser realizadas para apurar o crime.

 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.



