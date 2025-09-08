fechar
Vítima registra assédio em transporte público em Jaboatão dos Guararapes

Mulher grava ato de importunação sexual no ônibus e denuncia o caso. A vítima documentou o incidente antes de denunciá-lo

Por TV Jornal Publicado em 08/09/2025 às 17:12 | Atualizado em 08/09/2025 às 17:30
Uma passageira registrou em vídeo um caso de assédio dentro de um ônibus em Jaboatão dos Guararapes.

A vítima percebeu o olhar insistente de um homem logo após ocupar o assento e decidiu gravar discretamente a situação com o celular.

“Eu notei que ele estava me olhando muito, então me virei e ele desviou o olhar. Quando olhei novamente, percebi o mesmo comportamento e resolvi confirmar minhas suspeitas gravando”, relatou.

Reação da vítima

Durante o trajeto, a vítima afirmou ter sentido medo, mas optou por não reagir no momento para evitar um confronto.

O suspeito, em alguns momentos, chegou a perceber que estava sendo filmado, tentando disfarçar o comportamento com olhares ao redor e sorrisos direcionados à vítima.

Segundo ela, outras duas passageiras estavam no ônibus, mas não presenciaram o fato.

Denúncia

Ao chegar em casa, a vítima relatou o ocorrido ao pai, que a acompanhou até a Delegacia da Mulher, onde o caso foi registrado como importunação sexual.

Ainda abalada, a passageira disse temer os próximos deslocamentos. “Eu nunca pensei que isso aconteceria comigo. Preciso continuar usando o transporte público para trabalhar, mas estou com medo”, afirmou.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

