Vítima registra assédio em transporte público em Jaboatão dos Guararapes
Mulher grava ato de importunação sexual no ônibus e denuncia o caso. A vítima documentou o incidente antes de denunciá-lo
Por
TV Jornal
Publicado em 08/09/2025 às 17:12
| Atualizado em 08/09/2025 às 17:30
Uma passageira registrou em vídeo um caso de assédio dentro de um ônibus em Jaboatão dos Guararapes.
A vítima percebeu o olhar insistente de um homem logo após ocupar o assento e decidiu gravar discretamente a situação com o celular.
“Eu notei que ele estava me olhando muito, então me virei e ele desviou o olhar. Quando olhei novamente, percebi o mesmo comportamento e resolvi confirmar minhas suspeitas gravando”, relatou.
Reação da vítima
Durante o trajeto, a vítima afirmou ter sentido medo, mas optou por não reagir no momento para evitar um confronto.
O suspeito, em alguns momentos, chegou a perceber que estava sendo filmado, tentando disfarçar o comportamento com olhares ao redor e sorrisos direcionados à vítima.
Segundo ela, outras duas passageiras estavam no ônibus, mas não presenciaram o fato.
Denúncia
Ao chegar em casa, a vítima relatou o ocorrido ao pai, que a acompanhou até a Delegacia da Mulher, onde o caso foi registrado como importunação sexual.
Ainda abalada, a passageira disse temer os próximos deslocamentos. “Eu nunca pensei que isso aconteceria comigo. Preciso continuar usando o transporte público para trabalhar, mas estou com medo”, afirmou.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.