fechar
Vídeos | Notícia

Operação Mouna e Finch apreende um carro e malotes de dinheiro

Operação Mouna e Finch cumpre 8 mandados de busca e apreensão em Pernambuco e Alagoas. A ação investiga crimes de estelionato e alienação fraudulenta

Por TV Jornal Publicado em 05/09/2025 às 17:36
Depatri, no bairro de Afogados, em Recife
Depatri, no bairro de Afogados, em Recife - TV Jornal

A Operação Mouna e Finch investiga os crimes de estelionato e alienação fraudulenta de coisa própria.

Esses mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos municípios de Pernambuco e também de Alagoas, incluindo Recife, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Caruaru e Arapiraca.

Leia Também

Materiais apreendidos

Foram apreendidos um veículo Renegade (Jipe) e diversos malotes carregados pelos policiais civis. Por enquanto, nesta fase da operação, não há prisões, apenas os oito mandados de busca e apreensão.

As investigações da Operação Mouna e Finch começaram em fevereiro do ano passado e estão avançando sob coordenação das delegadas Viviane Cruz, Lígia Cardoso, Estefano Araújo e Érica Bezerra. Elas pertencem à delegacia de repressão ao estelionato e também de repressão aos crimes patrimoniais.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Latrocínio de empresário local: Polícia se mantém na caçada aos suspeitos
Latrocínio

Latrocínio de empresário local: Polícia se mantém na caçada aos suspeitos
Polícia analisa imagens que podem inocentar suspeito de homicídio em Abreu e Lima
Investigação Criminal

Polícia analisa imagens que podem inocentar suspeito de homicídio em Abreu e Lima

Compartilhe

Tags