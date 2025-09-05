Operação Mouna e Finch apreende um carro e malotes de dinheiro
Operação Mouna e Finch cumpre 8 mandados de busca e apreensão em Pernambuco e Alagoas. A ação investiga crimes de estelionato e alienação fraudulenta
A Operação Mouna e Finch investiga os crimes de estelionato e alienação fraudulenta de coisa própria.
Esses mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos municípios de Pernambuco e também de Alagoas, incluindo Recife, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Caruaru e Arapiraca.
Materiais apreendidos
Foram apreendidos um veículo Renegade (Jipe) e diversos malotes carregados pelos policiais civis. Por enquanto, nesta fase da operação, não há prisões, apenas os oito mandados de busca e apreensão.
As investigações da Operação Mouna e Finch começaram em fevereiro do ano passado e estão avançando sob coordenação das delegadas Viviane Cruz, Lígia Cardoso, Estefano Araújo e Érica Bezerra. Elas pertencem à delegacia de repressão ao estelionato e também de repressão aos crimes patrimoniais.
