Homem tenta fugir de atiradores, derruba muro e é morto a tiros no Grande Recife

Vítima de 25 anos foi atingida por pelo menos cinco disparos em Camaragibe; suspeitos encapuzados fugiram em carro preto que foi abandonado

Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros, no bairro do Timbí, Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Segundo a polícia, pelo menos dois homens encapuzados desceram de um carro preto e abriram fogo contra a vítima. Durante a tentativa de escapar, o homem pulou o muro de uma residência, que desabou com o peso.

Tentativa de fuga frustrada

Testemunhas relataram que a vítima foi surpreendida pelos suspeitos quando passava pela rua. Durante a fuga, o homem pulou o muro de Messias Lins, um ex-vereador do município.

A estrutura não resistiu, cedendo junto à cobertura do terraço. O proprietário contou que a vítima já havia sido atingida antes de cair dentro do terraço e ainda recebeu novos disparos.

Polícia Civil investiga

De acordo com a perícia, a vítima foi atingida por ao menos cinco tiros. O homem tinha passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas, o que é uma das linhas de investigação da Polícia Civil (PC).

Após o crime, os suspeitos fugiram e abandonaram o veículo cerca de 500 metros do local. Peritos papiloscopistas realizaram análises no automóvel em busca de vestígios que possam ajudar na identificação dos envolvidos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais