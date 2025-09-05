Homem tenta fugir de atiradores, derruba muro e é morto a tiros no Grande Recife
Vítima de 25 anos foi atingida por pelo menos cinco disparos em Camaragibe; suspeitos encapuzados fugiram em carro preto que foi abandonado
Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros, no bairro do Timbí, Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Segundo a polícia, pelo menos dois homens encapuzados desceram de um carro preto e abriram fogo contra a vítima. Durante a tentativa de escapar, o homem pulou o muro de uma residência, que desabou com o peso.
Tentativa de fuga frustrada
Testemunhas relataram que a vítima foi surpreendida pelos suspeitos quando passava pela rua. Durante a fuga, o homem pulou o muro de Messias Lins, um ex-vereador do município.
A estrutura não resistiu, cedendo junto à cobertura do terraço. O proprietário contou que a vítima já havia sido atingida antes de cair dentro do terraço e ainda recebeu novos disparos.
Polícia Civil investiga
De acordo com a perícia, a vítima foi atingida por ao menos cinco tiros. O homem tinha passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas, o que é uma das linhas de investigação da Polícia Civil (PC).
Após o crime, os suspeitos fugiram e abandonaram o veículo cerca de 500 metros do local. Peritos papiloscopistas realizaram análises no automóvel em busca de vestígios que possam ajudar na identificação dos envolvidos.
