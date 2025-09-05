fechar
Acidente de carro deixa cozinha destruída na Região Metropolitana do Recife

Carro descontrolado invade cozinha em Jaboatão dos Guararapes e causa prejuízos; ninguém ficou gravemente ferido. Motorista não possuía habilitação

Por TV Jornal Publicado em 05/09/2025 às 16:56
Casa de Silvaneide após o acidente
Casa de Silvaneide após o acidente - TV Jornal

Na travessa do Bom Destino, no bairro do Ibura em Jaboatão dos Guararapes, um carro invadiu a residência de Silvaneide, bem no momento em que a sua filha de 16 anos jantava na cozinha.

Segundo ela, quem dirigia o veículo era sua vizinha, que aparentemente perdeu o controle do veículo, e caiu na cozinha, destruindo todo o local. A situação poderia ter terminado em tragédia, mas, por sorte, a jovem teve apenas ferimentos leves.

Como ocorreu

A motorista perdeu o controle do veículo ao descer pela rua e acabou invadindo a cozinha da residência, surpreendendo os moradores que estavam em casa.

O único som que marcava o incidente foi o forte estrondo do carro se chocando contra a cozinha, seguido do barulho de objetos voando.

Todos os objetos da cozinha foram perdidos. A motorista, que segundo Silvaneide não tem habilitação, também se assustou com o incidente, mas não quis se pronunciar.

Local foi interditado

Apesar do susto, a família está aliviada por não ter ocorrido nenhuma fatalidade. A cozinha foi interditada pela Defesa Civil e a família orientada a não retornar ao cômodo.

Agora, os prejuízos materiais devem ser contabilizados, como uma mesa, fogão, forno, micro-ondas e uma máquina de lavar que foram totalmente destruídos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

