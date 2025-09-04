Segurança idoso é atacado com faca durante tentativa de assalto na Região Central do Recife
O homem de 56 anos é agredido em tentativa de assalto ao retornar do trabalho em Joana Bezerra. Suspeito detido confessou o crime
Um segurança de 56 anos ficou ferido durante uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira, por volta de 1h15, no viaduto de Joana Bezerra, no Recife. Ele havia saído do trabalho em Casa Amarela e seguia para o bairro de São José quando foi abordado pelos assaltantes.
Durante a ação, a vítima entrou em luta corporal com um dos suspeitos, que estava armado com uma faca. O outro indivíduo golpeou o segurança com um objeto de metal, causando ferimentos no braço direito e nas mãos, que precisaram ser enfaixadas. Ele também perdeu uma das sandálias durante a ocorrência.
Detalhes da abordagem
A vítima relatou que, ao ser atacada, seu principal objetivo era se afastar da situação e recuperar a bicicleta, seu meio de transporte.
“Eu queria sair daquela situação, pegar a minha bicicleta e ir embora”, afirmou. Ele ainda pediu aos suspeitos para deixá-lo ir embora, mas foi golpeado por um dos criminosos durante a tentativa de fuga.
Prisão do suspeito
Policiais à paisana e uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária que estava de plantão no local conseguiram deter o suspeito, identificado como Eric Lucas Cícero Leite, de 21 anos. Com ele, foi apreendida a faca utilizada no crime, o outro suspeito segue foragido.
Segundo a polícia, o suspeito confessou a tentativa de roubo e afirmou que estava consumindo drogas nas proximidades da estação de Joana Bezerra com outros dois indivíduos quando decidiram cometer o crime.
O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e preferiu permanecer em silêncio durante a condução ao Ministério Público Local. A vítima conseguiu recuperar a bicicleta após a intervenção policial.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais