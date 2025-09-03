Polícia prende membros de quadrilha investigada por extorsão e agiotagem em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma quadrilha foi alvo de operação policial nesta semana em Pernambuco. O grupo é investigado por crimes como agiotagem, extorsão, ameaças, roubo e associação criminosa. Três mandados de prisão e dois de busca e apreensão foram cumpridos.

Entre os presos está um homem conhecido como Major, detido em um condomínio de luxo na praia de Muro Alto, no município de Ipojuca.

Apreensões

Durante a ação, foram apreendidos R$ 10 mil em dinheiro, uma pistola com carregadores e munições, um veículo, celulares, notebooks e uma caderneta com registros das atividades criminosas.

Outra ação ocorreu no Cabo de Santo Agostinho, onde foram confiscados R$ 40 mil em espécie, diversos aparelhos eletrônicos, celulares e pistolas. Uma mulher também foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos.

Atuação da quadrilha

Segundo a polícia, a quadrilha atuava de maneira audaciosa, chegando a alugar um ponto comercial em frente à delegacia responsável pela investigação, possivelmente para monitorar a movimentação de policiais e cidadãos que pudessem prestar depoimentos.

O caso foi conduzido pela Delegacia de Porto de Galinhas, e os suspeitos permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.