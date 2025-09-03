fechar
140 vagas de emprego em rede de supermercados: saiba como se candidatar e começar sem experiência

Grupo varejista anuncia vagas em lojas de Pernambuco; funções são variadas e não exigem experiência prévia para candidatura. Saiba mais

Por TV Jornal Publicado em 03/09/2025 às 9:56
Assa&iacute; abre novas vagas de emprego em PE
Assaí abre novas vagas de emprego em PE - Divulgação

Uma rede de supermercados do Brasil anunciou a abertura de mais de 140 vagas em suas lojas espalhadas pelo Estado. As oportunidades contemplam funções que vão de operador de caixa a operador de loja, também conhecidos como repositores, abrangendo setores como mercearia, açougue, padaria e FLV (frutas, legumes e verduras).

Segundo Juscelino Francelino, gerente da loja, “existem várias oportunidades nas lojas do estado”. O programa da rede inclui capacitação e treinamento, dispensando a necessidade de experiência prévia para os candidatos.

Como se inscrever

Os interessados devem se cadastrar no site oficial da rede, www.assai.com.br/trabalhe-conosco. Após a inscrição, os candidatos selecionados passarão por etapas adicionais do processo seletivo.

A contratação considera o perfil do candidato e a verificação de documentação, com prazo médio de conclusão que não ultrapassa 10 dias. As inscrições permanecem abertas por tempo indeterminado. Os candidatos podem se cadastrar e manter seus dados no banco de talentos da empresa, aguardando a disponibilidade de vagas.

Juscelino reforça a importância de acessar o site da rede e realizar a inscrição o quanto antes, garantindo participação no processo seletivo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

