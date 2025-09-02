Criminoso armado assalta loja e foge com R$ 3 mil em espécie e celulares
Homem assalta loja, leva R$3 mil em dinheiro e dois celulares. Vítima rastreia um aparelho e consegue recuperar
Por
TV Jornal
Publicado em 02/09/2025 às 18:09
Uma loja local foi alvo de assalto nesta semana após a entrada de um criminoso que chegou sem camisa e com a mão escondida dentro de uma bolsa, insinuando estar armado.
Segundo o relato de uma funcionária, a abordagem do suspeito, a princípio, parecia uma brincadeira, até o momento em que ele afirmou: “Não tô de brincadeira, não”.
O roubo
Diante da ameaça, a vítima foi obrigada a entregar dois aparelhos celulares, um pertencente ao estabelecimento e outro de uso pessoal, além de aproximadamente R$ 3 mil em dinheiro.
O assaltante deixou o local logo em seguida, sem levantar maiores suspeitas de outros clientes ou transeuntes.
Recuperação dos itens roubados
Apesar do prejuízo, houve uma recuperação parcial: um dos celulares roubados possuía rastreador e foi localizado posteriormente pela vítima.
No entanto, o aparelho pessoal e o valor em dinheiro ainda não foram recuperados. A polícia não informou o local exato onde o dispositivo foi encontrado.
A funcionária afirmou não conhecer o assaltante e relatou que nunca havia visto o homem antes do crime. Até o momento, o suspeito segue foragido e não foi identificado.
As autoridades reforçam o pedido de colaboração da população: qualquer informação que possa ajudar na localização do criminoso deve ser comunicada à polícia.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.