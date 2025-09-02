Casal perde trailer após colisão e busca apoio para retomar venda de pastéis em Paulista
Com dois filhos e sem outra fonte de renda, casal tenta se reerguer após perda total de trailer atingido por carro durante a madrugada
Na madrugada do último fim de semana, uma ligação inesperada mudou a rotina de Tatiana e Rafael. O casal foi informado de que um carro havia colidido com o trailer onde trabalhavam vendendo pastéis, na esquina da Avenida Antônio Cabral de Sousa, no bairro Maranguape I, em Paulista.
O impacto causou a destruição total da estrutura e dos equipamentos usados na produção. Há quase dois anos, os dois sustentavam a família com a venda de pastéis no local, onde já eram bastante conhecidos pela comunidade.
Desde o acidente, estão sem a única fonte de renda que mantinha o sustento do lar, onde vivem com os dois filhos, de cinco e nove anos.
Prejuízo após o acidente
O prejuízo estimado com a perda do trailer e dos equipamentos é de aproximadamente R$ 45 mil. Testemunhas relataram que o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez no momento da colisão.
Ainda segundo informações locais, ele afirmou não ter condições financeiras para arcar com os danos causados.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Mobilização para recomeçar
Diante da situação, Rafael de Moura tem buscado apoio da comunidade para recomeçar o trabalho com a esposa. O casal recebeu algumas doações e acredita na solidariedade coletiva para reconstruir o negócio.
“Agradecer que está ajudando e agradecer também que vai ajudar, é muita gente e eu sei que se todo mundo se juntar, a gente chega no objetivo que a gente quer. O que chegar para a gente é bem-vindo. A gente agradece tudo, um centavo, dois centavos, dez centavos, o que vier é bem-vindo para a gente.”
Enquanto ainda não conseguem voltar a trabalhar, Tatiana e Rafael seguem contando com a ajuda de vizinhos e conhecidos para manter a rotina da família até que possam se reerguer.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.