Interdição de cruzamento em Olinda pretende resolver os problemas de alagamento
Interdição em cruzamento de Peixinhos deve durar 10 dias para limpar e substituir parte do sistema de drenagem, a previsão é diminuir os alagamentos
O cruzamento da Avenida Antônio da Costa Azevedo com a Presidente Kennedy no bairro de Peixinhos, em Olinda, será interditado por pelo menos dez dias. A previsão é que a interdição termine aproximadamente no dia 6 de setembro.
De acordo com o secretário de gestão urbana de Olinda, o motivo para a interdição é a necessidade de realizar a drenagem da via.
"Nós percebemos que o sistema de drenagem nesta extensão de aproximadamente quatrocentos metros está totalmente assoreado.", explicou o secretário.
Consequências para o trânsito
Com a interdição, quem trafega pela Presidente Kennedy não poderá pegar a direita no nascedouro de Peixinhos no sentido ao bairro do Sítio Novo. No entanto, agentes da Patrulha Viária de Olinda estão no local para orientar os condutores.
Os constantes alagamentos na região são um problema antigo para a população do bairro. A esperança é que esta obra de drenagem traga uma melhoria significativa para a região.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais