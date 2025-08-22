Comerciante se amarra à própria van em protesto contra remoção em Cabo de Santo Agostinho

Um comerciante protagonizou um protesto no estacionamento do Mercadão da Cidade, em Cabo de Santo Agostinho, ao se amarrar à própria van para impedir que o veículo fosse rebocado.

A situação gerou comoção entre moradores e mobilizou equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

A confusão começou quando agentes de controle urbano chegaram ao local para retirar a van do comerciante, que estava carregada de verduras e legumes.

Populares registraram em vídeo o homem chorando e preso ao veículo.

O desespero do proprietário

Para evitar o reboque, o comerciante amarrou o próprio corpo embaixo da van. Ele afirmou depender do veículo para sustentar a família: “Minha van está em dia, eu sou habilitado e dependo dela para dar de comer à minha filha e à minha esposa, que é autista e doente. Sem essa van, como vou sobreviver?”, questionou.

A esposa do comerciante reforçou a gravidade da situação, ressaltando que o veículo é o único meio de subsistência da família.

“Estamos passando por dificuldades. É com o dinheiro dessa van que conseguimos pagar medicamentos e alimentação”.

Apoio da população

A ação atraiu dezenas de moradores, que permaneceram no local em solidariedade ao comerciante. Um popular destacou:

“A situação desse trabalhador é precária. Ele só quer garantir o pão de cada dia para sua família.”

Negociações e desfecho

Após mais de seis horas de impasse e negociações, o comerciante foi autorizado a deixar o local com o veículo. Emocionado, agradeceu o apoio da população: “Hoje eu senti a história de José, que foi perseguido, jogado na cova, mas venceu. Eu também vou vencer, porque sou batalhador.”