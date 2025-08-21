Quarteto é preso por vingança homicida ligada ao tráfico de drogas
A polícia efetuou a prisão de duas mulheres em Jaboatão dos Guararapes, e de dois homens, um em Recife e outro em Olinda
Na última noite, a polícia efetuou a prisão de duas mulheres em Jaboatão dos Guararapes, e de dois homens, um em Recife e outro em Olinda.
O grupo foi encaminhado para a sede do DHPP e, segundo a polícia, todas as quatro pessoas fazem parte da execução de um homicídio acontecido em novembro do ano passado.
O crime
A vítima foi um homem conhecido como Diego Maradona, que foi morto a tiros quando saía de um supermercado no bairro de Beberibe.
As investigações apontam que o crime foi cometido por vingança. Em 2020, Diego havia assassinado um homem identificado como Edgar, e após cumprir cinco anos de prisão, a família de Edgar vingou sua morte.
O envolvimento do grupo
A família de Edgar orquestrou o crime, mapeando os passos de Diego e planejando o assassinato por meses.
O trio que foi preso é composto pela mãe, uma irmã e um irmão de Edgar. Além deles, um ex-policial do estado da Paraíba também foi preso, apontado como o executor do homicídio.
Segundo depoimento do ex-PM, ele já mantinha um relacionamento com a família e participava do tráfico de drogas na região.
Provas e apreensões
Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em diversas localidades para auxiliar no desvendamento de mais detalhes acerca desse crime motivado por vingança.
"Nós apreendemos alguns celulares, apreendemos essas três armas de fogo e no inquérito há muitas provas técnicas. Tanto é que essas provas técnicas subsidiaram esses mandados", relata um representante da polícia.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.